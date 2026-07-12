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Gli Usa rafforzano i controlli sui metalli pesanti negli alimenti

di Italpress - 12 Luglio 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Dipartimento dell’Agricoltura, il Dipartimento della Salute e l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti hanno annunciato un memorandum d’intesa aggiornato per rafforzare la protezione dei consumatori da metalli pesanti e altri contaminanti negli alimenti.

Da decenni, Usda, Hhs ed Epa collaborano attraverso il National Residue Program per controllare carne, pollame e prodotti a base di uova. Il nuovo memorandum punta a modernizzare questa cooperazione, migliorando lo scambio di informazioni, il coordinamento delle competenze scientifiche e la capacità di individuare e affrontare potenziali rischi.

Secondo il Dipartimento dell’Agricoltura, l’obiettivo è rafforzare la fiducia dei consumatori nella sicurezza della catena alimentare e migliorare gli strumenti di controllo sui contaminanti. L’Epa sottolinea che l’iniziativa sosterrà nuovi metodi di test per ridurre i residui di metalli nei prodotti agricoli, nella carne e, per la prima volta, negli alimenti trasformati.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).