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Ultimo saluto a Peppino di Capri nella sua isola, applausi all’uscita del feretro sulle note de “Il sognatore”

di Italpress - 12 Luglio 2026

CAPRI (NAPOLI) (ITALPRESS) – Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro di Peppino di Capri dalla ex cattedrale di Santo Stefano, nel cuore dell’isola, al termine dei funerali del cantante scomparso nei giorni scorsi. In sottofondo è risuonata “Il sognatore”, il brano che, come ha raccontato poco prima della cerimonia il figlio Edoardo Faiella, lo stesso artista gli aveva indicato come la sua canzone preferita tra le oltre 500 incise nel corso della carriera.

Nel corso dell’omelia il parroco don Pasquale Irolla ha ricordato Peppino di Capri come “un sognatore” capace di “trasformare in musica le lacrime e le difficoltà della vita”, sottolineando come abbia portato “Capri in tutto il mondo”, facendosi conoscere e amare ovunque. Il sacerdote ha anche richiamato il brano “Un grande amore e niente più”, definendolo il simbolo dell’amore che ha segnato la vita e la musica dell’artista.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).