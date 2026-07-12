Cultura & Spettacolo

IN LIBRERIA – La camera azzurra

di Eleonora Ciaffoloni - 12 Luglio 2026

Dimenticate l’indagine classica, i colpi di scena alla Agatha Christie o il commissario che ricompone il puzzle negli ultimi capitoli. Con La camera azzurra Georges Simenon costruisce un romanzo in cui il delitto non è il centro della storia, ma il punto di partenza per esplorare un territorio più inquietante: quello della memoria, dell’ossessione e dell’ambiguità dei sentimenti umani.

La camera azzurra: trama

Il romanzo si apre in una stanza d’albergo immersa nella campagna francese degli anni Sessanta. Tony e Andrée sono amanti. Si incontrano di nascosto, travolti da una passione fisica che sembra esistere soltanto tra le pareti di quella camera dalle pareti azzurre. È un momento apparentemente sospeso nel tempo, ma il lettore capisce quasi subito che qualcosa è già accaduto. Quel pomeriggio del 2 agosto, ricordato più volte nel corso della narrazione, diventerà il fulcro attorno a cui ruoterà tutta la vicenda.

È qui che emerge l’abilità di Simenon.

La trama procede attraverso continui ritorni al passato, interrogatori e ricordi che cambiano leggermente a ogni nuova ricostruzione. La stessa scena viene osservata da prospettive diverse, quasi fosse impossibile afferrarne una verità definitiva. In questo senso La camera azzurra è prima di tutto un romanzo psicologico. Tony non è un detective né un eroe tragico, ma un uomo comune che si ritrova intrappolato nelle conseguenze di gesti e parole a cui, nel momento in cui li ha pronunciati, non aveva attribuito alcun peso. Andrée, al contrario, è una figura magnetica, enigmatica, determinata, capace di trasformare un desiderio in un’ossessione.

La scrittura di Simenon

A colpire de La camera azzurra è soprattutto la scrittura. Simenon elimina qualsiasi artificio stilistico e raggiunge una prosa di una precisione quasi chirurgica. Bastano pochi dettagli – un odore, una luce, il caldo di un pomeriggio estivo – per rendere tangibili gli ambienti e le emozioni. La narrazione è asciutta, essenziale, ma mai fredda. Ogni frase sembra scelta con estrema cura e contribuisce a creare un’atmosfera di inquietudine che accompagna il lettore fino all’ultima pagina.

Insomma, La camera azzurra è uno di quei libri che dimostrano perché ridurre Simenon al solo commissario Maigret sia un errore. Nei suoi romans durs il crimine diventa uno strumento per raccontare l’uomo, le sue debolezze, i desideri che sfuggono al controllo e la sottile distanza tra ciò che accade e ciò che crediamo sia accaduto. È un romanzo breve, ma densissimo, che si legge in poche ore e continua a sedimentare molto tempo dopo aver chiuso l’ultima pagina. E forse è proprio questa la sua qualità migliore: non offre certezze, ma lascia il lettore con il dubbio che la verità, come la memoria, sia sempre una costruzione fragile.