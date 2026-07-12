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La tradizione incontra il vinile con Roma Disco Fettuccina

di Nicola Santini - 12 Luglio 2026

È nato a Roma Disco Fettuccina, un format originale ideato dal dj Emanuele Vesci che prende ispirazione dalle listening session internazionali e dalla riscoperta dell’ascolto su vinile, fondendole con uno dei simboli più celebri della gastronomia capitolina. Musica, convivialità e cucina si ritrovano così attorno a un piatto che da oltre un secolo racconta una storia di famiglia diventata patrimonio della cultura italiana.

Roma Disco Fettuccina: il debutto

Per il debutto la scelta non poteva che cadere su Il Vero Alfredo, storico ristorante di Piazza Augusto Imperatore, inserito nell’Albo dei Locali Storici d’Italia e guidato dalle comproprietarie Ines Di Lelio e Chiara Cuomo, eredi della famiglia che custodisce la ricetta originale delle Maestosissime Fettuccine Alfredo. Un luogo che rappresenta molto più di un ristorante, perché custodisce una delle pagine più conosciute della cucina romana.

La storia affonda le radici nel 1908, quando Alfredo Di Lelio preparò un piatto di fettuccine condite con doppio burro e Parmigiano Reggiano per aiutare la moglie Ines, reduce dal parto, a recuperare le forze. Quel gesto d’amore conquistò presto il palato di romani e viaggiatori, fino a diventare una leggenda internazionale negli anni Venti grazie agli attori hollywoodiani Mary Pickford e Douglas Fairbanks, che portarono negli Stati Uniti il racconto di quelle fettuccine, contribuendo a renderle celebri in tutto il mondo. Ancora oggi le iconiche posate d’oro donate dalla coppia di divi restano uno dei simboli del locale.

Al centro il piacere dell’incontro

Su questo patrimonio nasce Disco Fettuccina, che restituisce centralità al piacere dell’incontro. «L’obiettivo è trasformare un semplice aperitivo in un’esperienza capace di unire musica, tradizione e buona cucina, riscoprendo il piacere dello stare insieme», spiega Chiara Cuomo.

Special guest della serata inaugurale è stato Karl Brave, accolto secondo il rito della casa con le celebri fettuccine accompagnate da bollicine. Attorno a lui si è ritrovato un pubblico composto da giovani imprenditori, professionisti, creativi ed esponenti del jet set romano, rimasti fino a tarda sera tra conversazioni, musica e calici.

Il percorso gastronomico ha accompagnato la selezione musicale in vinile curata da Emanuele Vesci con una proposta pensata per l’aperitivo, tra le immancabili Fettuccine Alfredo, chips cacio e pepe, millefoglie di pomodoro e mozzarella servita con uno shot di gazpacho e una carta di cocktail ghiacciati preparati per l’occasione.

Con Disco Fettuccina Roma aggiunge così un nuovo tassello alla propria vita mondana. Un format destinato a crescere, capace di trasformare un’icona della cucina italiana in un’esperienza che mette insieme memoria, musica e socialità.