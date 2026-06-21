Gravi indizi di reato

GRAVI INDIZI DI REATO – Dietro le lacrime solo bugie: il caso di Susan Smith

di Francesca Petrosillo - 21 Giugno 2026

C’è una data che molti americani non hanno mai dimenticato: il 25 ottobre 1994. Quel giorno, una giovane madre della Carolina del Sud di nome Susan Smith si presenta alla polizia in lacrime, raccontando che un uomo sconosciuto le aveva rubato l’auto con i suoi due bambini ancora a bordo. Il Paese si ferma. Le televisioni trasmettono i suoi appelli disperati in loop. Milioni di persone trattengono il fiato, sperando che Michael, tre anni, e Alexander, di appena uno, tornino a casa sani e salvi.

Caso Susan Smith: il depistaggio dalla verità

Non sono mai tornati, e la storia che Susan ha raccontato era una bugia. Nata il 26 settembre 1971 in South Carolina, Susan Smith è una donna che viveva una vita apparentemente normale, segnata però da fragilità profonde e da relazioni sentimentali tormentate. Quando denuncia il rapimento dei figli, la sua versione dei fatti sembra inizialmente credibile: descrive in nodo dettagliato come un uomo afroamericano avrebbe compiuto il rapimento. Una descrizione che, oltre a rivelarsi falsa, alimenta tensioni razziali e scatena una caccia all’uomo senza fondamento, tenendo l’intera comunità con il fiato sospeso per giorni.

Gli investigatori, tuttavia, cominciano presto a notare incongruenze nel suo racconto. I tempi non tornano, le emozioni sembrano fuori posto. Dopo nove giorni di interrogatori serrati, Susan Smith cede e confessa la verità: ha lasciato scivolare la sua automobile nelle acque del lago John D. Long, con i due bambini ancora allacciati ai loro seggiolini. Michael e Alexander sono annegati lì, nel buio di quella notte d’ottobre. I loro corpi vengono ritrovati ancora all’interno del veicolo, adagiato sul fondo del lago. La confessione scuote l’America, non solo per l’orrore di quanto accaduto, ma per la natura stessa dell’inganno: una madre che piange in televisione mentre i suoi figli giacciono sul fondo del lago.

Cosa porta una mamma ad uccidere i suoi bambini?

Durante le indagini emerge che Susan viveva una relazione con un uomo benestante che non voleva bambini, elemento che l’accusa indica come uno dei possibili moventi. La difesa, dal canto suo, cerca di restituire un ritratto più complesso della donna: una persona che soffre di disturbo dipendente di personalità e di una depressione grave, con una storia personale segnata da traumi, abbandoni e una profonda instabilità emotiva fin dall’adolescenza. Il processo si conclude nel 1995 con una condanna per duplice omicidio. La pena di morte, inizialmente richiesta dall’accusa, non viene inflitta. La donna deve scontare due ergastoli in parallelo, con la possibilità di richiedere la libertà condizionale solo dopo aver trascorso almeno trent’anni in carcere. Oggi Susan Smith si trova ancora in prigione e Michael e Alexander avrebbero rispettivamente 34 e 33 anni.