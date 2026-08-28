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Grecia, la Commissione europea adotta il piano sociale per il clima da 4,8 miliardi

di Italpress - 28 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha adottato il piano sociale per il clima della Grecia. Si tratta del quinto e più grande piano nazionale adottato finora nell’ambito del Fondo sociale per il clima, che utilizzerà i proventi delle quote di emissione per promuovere la transizione pulita e sostenere i consumatori e le imprese vulnerabili. Il piano è stato elaborato dalle autorità greche insieme alla Commissione. Contribuirà a ridurre le emissioni raggiungendo 811 mila tonnellate di CO2 equivalente all’anno entro il 2032. Mobiliterà 4,77 miliardi di euro fino al 2032, di cui 3,57 miliardi (75%) provenienti dall’UE e 1,2 miliardi (25%) provenienti da fondi nazionali.

Il piano sosterrà 460.000 famiglie vulnerabili riducendo la loro dipendenza dai combustibili fossili attraverso il sostegno a un massimo di 62.000 ristrutturazioni e l’installazione di 200.000 pompe di calore e sistemi solari di riscaldamento dell’acqua. Il piano amplierà anche il parco di edilizia popolare del paese con 2.800 nuove unità sociali ad alta efficienza energetica. Altri 226 milioni di euro saranno destinati alla ristrutturazione delle residenze studentesche pubbliche, migliorando l’accesso all’istruzione superiore per 5.930 studenti vulnerabili. Un’indennità temporanea di riscaldamento sosterrà inoltre fino a 800000 famiglie vulnerabili all’anno per far fronte alle loro spese di riscaldamento.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).