Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e chiusura dell’83ma Mostra del Cinema di Venezia
VENEZIA (ITALPRESS) – Greta Scarano con Nicolas Maupas guideranno sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) la cerimonia di inaugurazione dell’83ma Mostra nella serata di mercoledì 2 settembre, nonché la cerimonia di chiusura di sabato 12 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali dell’83ma Mostra. Lo annuncia in una nota La Biennale di Venezia.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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