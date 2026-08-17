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Gruppo Food, morto a 72 anni il fondatore Paolo Dalcò

di Italpress - 17 Agosto 2026

PARMA (ITALPRESS) – E’ morto a 72 anni Paolo Dalcò, fondatore del Gruppo Food. “Editore visionario e illuminato, ha legato la sua storia personale e imprenditoriale alle pubblicazioni economiche e specializzate, prima con Business, rivista di management nata negli anni ’80 e poi con Food, il primo magazine B2B dedicato alla filiera agroalimentare, fondato a Parma 35 anni fa, nel cuore della food valley”, si legge in una nota del Gruppo in cui viene sottolineato che “tra impresa e comunicazione, ebbe l’intuizione decisiva di trasformare l’informazione in uno spazio di relazione tra i protagonisti dell’economia.

Intorno a Food ha creato nel tempo progetti editoriali rivolti a più canali di mercato, tutti oggi punto di riferimento per la business community: Dolcesalato, fondato 26 anni fa, dedicato ai professionisti della pasticceria, bakery e gelateria; Food Service per gli operatori della ristorazione commerciale; Italianfood.net rivolto ai retailer internazionali. La sua grande curiosità per il mondo dell’editoria l’ha portato a esplorare diversi settori, come quello della gastronomia e dei libri per ragazzi, fondando Dalcò Edizioni. Da questa passione sono nate collaborazioni con le più importanti case editrici italiane e internazionali e progetti realizzati con autori di rilievo, tra cui Umberto Galimberti, Alessandro Baricco, Renzo Piano, Oscar Farinetti”.

Nel corso della sua vita e carriera, Dalcò “si è sempre distinto per le doti umane e relazionali, favorendo la “costruzione di ponti” tra i protagonisti del mercato, industria, distribuzione, istituzioni”.

Oltre che a Gruppo Food, il suo nome è legato ad altre realtà. La prima, Confimprese, l’Associazione delle imprese del commercio moderno, fondata nel 1999 insieme a Mario Resca, all’epoca Amministratore delegato di McDonald’s; un’altra, il Consorzio Italia del Gusto, il primo consorzio privato di imprese del settore alimentare e vinicolo italiano, creato insieme a Giovanni Rana nel 2006 con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’export dell’Italian Food. Gruppo Food “prosegue la sua attività sotto la guida del figlio Davide Dalcò, a cui aveva già passato il testimone nel 2021, portando avanti valori e passioni del suo fondatore”.

I funerali si terranno presso la chiesa della Santissima Annunziata in via Massimo D’Azeglio 8 a Parma, alle ore 10 di lunedì 24 agosto.

– Foto ufficio stampa Gruppo Food –

(ITALPRESS).