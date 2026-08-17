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Galles, Greenpeace al primo ministro: “La nostra casa è in fiamme”

Land art sui monti bruciati, esercito mobilitato contro i roghi

di Askanews - 17 Agosto 2026

Milano, 17 ago. (askanews) – Una scritta gigante nella campagna gallese: “La nostra casa è in fiamme, Andy”. È il messaggio rivolto da Greenpeace al premier britannico Andy Burnham, in un’opera di land art realizzata a Conwy, su un fianco di montagna segnato dagli incendi. Nelle immagini diffuse dall’ong si vede anche il volto di Burnham rappresentato mentre versa petrolio e gas sulle fiamme.

La protesta arriva mentre gli incendi continuano a colpire il Regno Unito. Nel Galles del Sud circa 200 militari britannici sono stati dispiegati su richiesta del South Wales Fire and Rescue Service, impegnato contro dieci grandi roghi nella regione. I soldati forniscono supporto logistico, operativo e di pianificazione alle squadre antincendio.

La scorsa settimana Burnham, durante una visita a Stourbridge, vicino Birmingham, dove un incendio ha danneggiato alcune abitazioni, aveva detto che la Gran Bretagna deve affrontare il cambiamento climatico e accelerare la transizione verso energie pulite.