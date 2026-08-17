Familiari, amici e fan danno l’ultimo addio a Bonnie Tyler in Galles

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Omaggio alla cantante scomparsa in Portogallo a luglio

di Askanews - 17 Agosto 2026

Swansea (Galles), 17 ago. (askanews) – Familiari, amici e fan hanno reso omaggio alla cantante gallese Bonnie Tyler durante il funerale a Swansea, in Galles, ricordandone la gentilezza, la forza e la risata contagiosa. Tyler, nota soprattutto per la hit “Total Eclipse of the Heart”, è scomparsa in Portogallo all’età di 75 anni l’8 luglio 2026. Oltre 1.000 persone hanno partecipato alla cerimonia funebre nel Galles meridionale, che è stata trasmessa anche in diretta streaming per permettere ai fan lontani di ricordarla.