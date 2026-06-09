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Guide turistiche, MiTur “7.844 idonei ai test, prove orali e tecnico-pratiche entro giugno”

di Italpress - 9 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sono 7.844 i candidati risultati idonei ai test scritti del 5 giugno per la certificazione di nuove guide turistiche, che accederanno alle prove orali e tecnico-pratiche che inizieranno entro il mese di giugno. “Le procedure di selezione, che, con una presenza media del 50% al test, hanno confermato il forte interesse verso la professione di guida, hanno il duplice obiettivo di rispondere alle carenze segnalate dal settore e contrastare l’abusivismo tutelando sia il turista che il professionista”, afferma in una nota il ministero del Turismo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).