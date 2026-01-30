Italpress Notizie Motori

Hyundai IONIQ 3 debutta tra le berline elettriche compatte

di Italpress - 30 Gennaio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Si avvicina il debutto di Hyundai IONIQ 3, prima compatta elettrica della gamma IONIQ, che verrà svelata al pubblico mondiale nei prossimi mesi. Atteso sul mercato italiano entro la fine dell’anno, il modello traduce in realtà la visione anticipata dalla Concept THREE – presentata in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025 – confermando il suo ruolo centrale nella strategia di elettrificazione del Brand in Europa grazie anche alla produzione localizzata. Concept THREE è stata la prima concept car compatta a fregiarsi del badge IONIQ e, fin dal suo debutto, ha chiarito l’intenzione di Hyundai di espandere la propria famiglia elettrica in un segmento strategico per il mercato europeo. Compatta nelle dimensioni ma decisa nelle proporzioni, la concept ha introdotto il linguaggio stilistico Art of Steel, una nuova grammatica progettuale che celebra l’acciaio come materiale vivo, plasmabile, capace di generare emozione attraverso tensioni, superfici e volumi scolpiti.

Con IONIQ 3, questi principi prendono forma in un modello di serie che porta i valori fondanti della gamma IONIQ – design futuristico e distintivo, tecnologie avanzate, una visione evoluta della mobilità sostenibile e un’esperienza di qualità superiore – in un formato da berlina a due volumi compatta.

IONIQ 3 erediterà dalla Concept THREE la silhouette Aero Hatch, frontale basso, tetto che accelera verso il posteriore e un caratteristico ducktail, pensato per coniugare efficienza aerodinamica e forte personalità visiva. Gli interni, accoglienti ed ergonomici, combinano materiali innovativi come alluminio espanso e tessuti riciclati, unendo leggerezza, sostenibilità e qualità percepita.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

