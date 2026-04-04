Attualità

Tragedia nel Veneziano: bus contro auto, un morto

L'incidente lungo la provinciale tra Portegrandi e Caposile

di Giorgio Brescia - 4 Aprile 2026

Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in uno scontro tra un autobus e un'automobile, avvenuto nel primo pomeriggio a Portegrandi, frazione di Quarto D'Altino (Venezia), sulla gronda lagunare veneziana

Tragico incidente nel Veneziano: lungo la strada provinciale che collega Portegrandi a Caposile, uno scontro frontale tra un bus di linea Atvo e un’autovettura ha provocato un morto e cinque feriti. Il sinistro è avvenuto in località Trezze, un tratto viario che i residenti indicano come tristemente noto per la sua pericolosità.

La dinamica dell’incidente a Portegrandi

Secondo le prime testimonianze e i rilievi effettuati dalle autorità locali, l’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, l’allarme dopo le 14.00. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento — tra le quali non si escludono un malore improvviso o una distrazione — avrebbe invaso la corsia di marcia opposta proprio mentre sopraggiungeva il pullman. L’autista del mezzo pesante ha tentato una manovra disperata per evitare l’impatto, ma lo scontro è stato inevitabile e violentissimo.

Il conducente della vettura è purtroppo deceduto sul colpo. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi del personale del Suem 118 e l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere. I cinque feriti, tra cui alcuni passeggeri del bus e l’autista del mezzo pubblico, sono stati trasferiti in codice giallo e verde presso i vicini nosocomi.

Viabilità in tilt e indagini in corso

L’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico per oltre tre ore, causando pesanti rallentamenti verso le località balneari. La polizia locale ha gestito la viabilità deviando il flusso veicolare su percorsi alternativi.

Questo nuovo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade nel Veneto Orientale, spesso teatro di gravi incidenti stradali. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di bordo del bus per fare piena luce sulla tragedia.