Esteri

Meloni riparte, dopo bin Salman focus su energia e Hormuz in Qatar: “Grati all’Italia”

di Redazione L'Identità - 4 Aprile 2026

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena ripartita da Gedda (prima tappa della visita nella regione del Golfo, durante la quale sono previsti incontri anche con i leader di Qatar ed Emirati Arabi Uniti) dove ieri sera è stata ricevuta dal Principe Ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

A riferirlo è Palazzo Chigi con una nota, in cui si sottolinea che la Presidente Meloni ha voluto esprimere, con la sua presenza, la vicinanza dell’Italia all’Arabia Saudita.

Nel corso del colloquio, continua la nota “i due leader hanno discusso dell’assistenza militare difensiva fornita dall’Italia, confrontandosi sulle prospettive del conflitto e sugli sforzi in corso per una soluzione diplomatica e, più ampiamente, su come promuovere un quadro regionale che possa uscire dall’attuale ciclo di conflittualità”.

Meloni-bin Salman: il focus dell’incontro

L’incontro, poi ha permesso di discutere “di come assicurare gli approvvigionamenti energetici e ridurre l’impatto della crisi su imprese e cittadini”. I due, spiegano da Chigi, hanno anche concordato sull’importanza di assicurare al più presto la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

In conclusione, la premier e il Principe Mohammed hanno discusso del partenariato strategico lanciato tra le due Nazioni in occasione della precedente missione del Presidente del Consiglio ad Al-Ula (gennaio 2025). E hanno concordato sull’importanza di sviluppare una cooperazione ad ampio raggio su economia, investimenti, infrastrutture strategiche, sicurezza e difesa.

L’incontro della premier e l’apprezzamento del Qatar

Dopo l’appuntamento con Bin Salman, Meloni è volata a Doha, in Qatar. Dove ha incontrato lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani. Sul tavolo, chiaramente, la grande questione della guerra e, naturalmente, le rotte e le strategie per l’energia. L’emiro Al Thani, in una nota, ha espresso la sua gratitudine “per la posizione dell’Italia, lodando le solide relazioni tra i due Paesi amici”. Stando al documento ufficiale, Meloni e Al Thani hanno concordato sulla “necessità di lavorare per la de-escalation e di dare priorità al dialogo politico e alla diplomazia come migliore via per contenere l’attuale crisi in Medio Oriente e le sue ripercussioni sulle catene energetiche e di approvvigionamento”. Non è certo una banalità. Anche perché il tema centrale rimane quello di “salvaguardare la sicurezza energetica nella regione”. Infine focus sulla la cooperazione bilaterale e le “modalità per sostenerla e svilupparla in vari settori, in particolare nell’economia e nell’energia”.

La tappa negli Emirati Arabi

Il viaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dunque toccato Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta della terza tappa del suo viaggio nei Paesi del Golfo, dopo le precedenti soste in Arabia Saudita, dove Meloni ha visto bin Salman e in Qatar dopo l’incontro con Al Thani. Nel corso della visita è in programma un colloquio con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.