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Hyundai Italia, Marta Geremia entra nel team Pr & Events come Pr Expert

di Italpress - 28 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – In vista dei numerosi lanci di prodotto e delle novità di Brand che caratterizzeranno i prossimi mesi, Hyundai Italia rinnova e rafforza la propria Direzione PR & Events accogliendo Marta Geremia nel ruolo di PR Expert. Marta proviene da MSL, l’agenzia che da diversi anni supporta le attività di PR di Hyundai in Italia, all’interno della quale ha ricoperto recentemente il ruolo di PR Account Executive. Nel corso della sua esperienza professionale ha gestito le attività di comunicazione per importanti brand del settore tecnologico, tra cui OPPO, Hisense e Meta Reality Labs, sviluppando solide competenze nel campo delle relazioni pubbliche e una spiccata capacità di costruire e consolidare relazioni con media e stakeholder. Contestualmente, Davide Bagno, fino ad oggi PR & Communication Expert all’interno della Direzione PR & Events, proseguirà il proprio percorso di crescita professionale all’interno di Hyundai Italia assumendo il ruolo di Head of Brand Experience nella Direzione Marketing. Un passaggio che valorizza le competenze maturate negli anni e testimonia l’attenzione dell’azienda verso lo sviluppo dei talenti interni.“Sono felice di accogliere Marta nel team. Il suo ingresso rappresenta un importante rafforzamento della nostra struttura in una fase particolarmente importante – ha commentato Giulio Marc D’Alberton, Head of PR & Events di Hyundai Motor Company Italy -. Marta porta con sè un bagaglio di esperienze maturate nel mondo della comunicazione e delle relazioni pubbliche, oltre a competenze e sensibilità maturate nel mondo della tecnologia, che rappresenteranno un valore prezioso in un settore come quello automobilistico, oggi sempre più guidato dall’innovazione, dalla connettività e dalla trasformazione digitale. Nei prossimi mesi Hyundai sarà protagonista di numerose novità di prodotto e di Brand e sono certo che il suo contributo sarà prezioso. Allo stesso tempo, desidero ringraziare Davide per il contributo straordinario che ha offerto alla crescita e al posizionamento di Hyundai in questi anni. Professionalità, passione e spirito di squadra hanno caratterizzato il suo percorso nella Direzione PR & Events e sono certo che porterà lo stesso valore anche nella sua nuova sfida all’interno della direzione Marketing”, ha concluso.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –(ITALPRESS).