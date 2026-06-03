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Hyundai Motor Group, innovazione nell’R&D per il futuro della mobilità

di Italpress - 3 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai Motor Group continua a ridefinire il futuro della mobilità attraverso una visione fondata su innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e sviluppo di soluzioni volte a rispondere concretamente alle esigenze reali delle persone. I numerosi riconoscimenti internazionali ottenuti dai modelli del Gruppo negli ultimi anni testimoniano non solo la qualità dei prodotti, ma anche la solidità di un approccio che mette ricerca e sviluppo al centro della trasformazione della mobilità. Uno dei cuori pulsanti di questa evoluzione è il Namyang R&D Center, il più avanzato centro globale di ricerca e sviluppo del Gruppo, situato a Hwaseong in Corea del Sud: un ecosistema tecnologico dove prendono forma le piattaforme, le tecnologie e le esperienze di guida che definiranno la nuova era dell’auto. Hyundai Motor Group sta accelerando rapidamente la propria strategia di elettrificazione, sostenuta da una visione ambiziosa e da risultati concreti già riconosciuti a livello mondiale. Con modelli EV pluripremiati, tecnologie all’avanguardia e una profonda integrazione tra software, aerodinamica, sistemi di propulsione e sviluppo digitale, il Gruppo continua a plasmare il futuro della mobilità mettendo il cliente al centro.Fondato nel 1996, il Namyang R&D Center rappresenta il più grande hub di ricerca e sviluppo di Hyundai Motor Group e supervisiona l’intero ciclo di sviluppo delle auto: dal design iniziale all’ingegnerizzazione, fino ai test e alla validazione finale di autovetture, veicoli commerciali e piattaforme di nuova generazione. Il centro svolge un ruolo strategico fondamentale nell’attuazione della roadmap di elettrificazione del Gruppo e nel rafforzamento della competitività globale dei suoi prodotti.Tutto parte dalle persone e dalle loro esigenze reali: Hyundai sviluppa auto progettate per offrire i più elevati standard di qualità, affidabilità e durata nel tempo – ciò che il Gruppo definisce “QDR”: Quality, Dependability e Reliability. Questa struttura R&D di livello mondiale ha guidato lo sviluppo di modelli elettrici come Hyundai IONIQ 5 e IONIQ 6 – vincitori del titolo World Car of the Year nel 2022 e 2023. Dal 2022 ad oggi, le auto progettate e sviluppate a Namyang hanno conquistato complessivamente 12 World Car Awards, confermando la leadership tecnologica e progettuale del Gruppo.L’efficienza aerodinamica rappresenta un fattore decisivo per migliorare autonomia, prestazioni ed efficienza energetica dei veicoli elettrici. Hyundai Motor Group sviluppa soluzioni aerodinamiche di nuova generazione pensate per ottimizzare i flussi d’aria, ridurre le resistenze e massimizzare l’efficienza complessiva del veicolo. L’approccio del Gruppo riflette una visione ingegneristica avanzata, in cui ogni dettaglio – dalla gestione dei vortici all’ottimizzazione del sottoscocca – contribuisce a migliorare l’esperienza d’uso e la sostenibilità della mobilità. Il centro aerodinamico di Namyang si estende su una superficie di circa 6.000 m² ed è dotato di una sofisticata galleria del vento da 3.400 CV, capace di simulare flussi d’aria fino a 200 km/h. La struttura integra pale in fibra di carbonio progettate per ridurre il rumore fino a 54 dB a 100 km/h, oltre a un avanzato sistema a nastro rotante che replica i flussi aerodinamici a livello del suolo per ottenere simulazioni estremamente realistiche.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –(ITALPRESS).