Guerra a bassa intensità tra Usa e Iran. Il Medio Oriente non trova pace

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Esteri
Israele allarga gli insediamenti in Cisgiordania
La regione mediorientale è precipitata in una guerra a bassa intensità tra Stati Uniti e Iran. La spirale di attacchi e contro-attacchi, pur in assenza di dichiarazioni formali di ostilità, configura ormai un conflitto permanente. Washington parla di operazioni di “autodifesa”. Gli statunitensi hanno colpito obiettivi iraniani e intercettato missili e droni diretti verso navi e Paesi del Golfo. Teheran ha risposto prendendo di mira basi americane in Bahrein e Kuwait, accusando i due Stati di aver messo a disposizione infrastrutture e territorio per sostenere le operazioni americane.
Il Kuwait ha smentito categoricamente tale ricostruzione dei fatti e convocato l’incaricato d’affari iraniano, Hamed Hamid Yaqoubi Far, e dichiarato persona non grata due diplomatici della Repubblica islamica in seguito a quella che ha definito una “continua aggressione”. Secondo le autorità di Kuwait City, l’Iran ha lanciato missili e droni contro il territorio kuwaitiano, causando la morte di una persona e il ferimento di almeno altre 60.
La nuova escalation si inserisce in un quadro di negoziati bloccati. I colloqui per un cessate il fuoco non hanno prodotto alcun passo avanti. La paralisi diplomatica alimenta un clima di insicurezza che pesa sui Paesi del Golfo e su chi dipende dalle loro forniture energetiche. Le rotte marittime restano vulnerabili, gli impianti petroliferi esposti e la percezione diffusa è che la regione viva in una condizione di instabilità strutturale, dove ogni episodio rischia di trasformarsi in un detonatore.
Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che 48 persone sono state uccise e 97 sono rimaste ferite negli attacchi israeliani condotti nelle scorse 24 ore in Libano. Dal 2 marzo sono già 3.516 i morti.
In un contesto già incandescente, Israele ha autorizzato un massiccio ampliamento degli insediamenti in Cisgiordania. Oltre duemila unità abitative in tre colonie, con un’espansione particolarmente significativa a Gvaot e Har Bracha. Una mossa che molti osservatori considerano provocatoria e pericolosa per qualsiasi prospettiva negoziale. Quello del governo guidato da Benjamin Netanyahu è un segnale politico forte, l’ennesimo passo nella strategia dei “fatti compiuti”.
Sul fronte europeo, la Slovenia ha negato l’atterraggio a un volo Israir diretto a Lubiana. Una decisione che la compagnia israeliana attribuisce a motivazioni politiche legate all’opposizione del governo sloveno alla linea dello Stato ebraico. L’atto, al di là del caso specifico, conferma la crescente frattura tra alcuni Paesi europei e l’esecutivo israeliano.
Intanto, anche l’Italia si trova coinvolta, suo malgrado, nelle tensioni regionali. In Sardegna, la presidente Alessandra Todde ha denunciato di aver appreso solo dalla stampa dell’arrivo a Cagliari di quattro voli provenienti da Tel Aviv, con gruppi collegati a riservisti dell’esercito israeliano ospitati in strutture turistiche. La vicenda ha suscitato proteste e mobilitazioni, come già accaduto nel 2025 a Olbia.
Todde ha chiesto chiarimenti immediati al Governo, lamentando l’assenza totale di comunicazioni preventive. Nessuna informazione su chi abbia organizzato i soggiorni, con quali finalità, attraverso quali interlocuzioni e sotto quale responsabilità politica. La presidente ha sottolineato anche il poderoso dispiegamento di forze dell’ordine all’aeroporto di Cagliari-Elmas, invocando trasparenza e spiegazioni proporzionate alla rilevanza delle misure di sicurezza adottate.
I parlamentari del M5S hanno presentato un’interrogazione ai ministri degli Esteri Antonio Tajani e dell’Interno Matteo Piantedosi per chiarire se il Governo fosse a conoscenza degli arrivi e sapere chi li abbia autorizzati e perché la Regione sia stata esclusa da ogni comunicazione istituzionale. Todde ha ribadito che l’isola è una terra aperta e impegnata nella costruzione della pace, ma proprio per questo pretende rispetto, trasparenza e condivisione quando il suo territorio viene coinvolto in situazioni così delicate.