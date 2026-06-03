Toy Story 5: Sal Da Vinci presta la sua voce a Pizza cu ‘e llente

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Annunciato il cast vocale italiano completo del film

di Askanews - 3 Giugno 2026

Milano, 3 giu. (askanews) – Disney Italia ha svelato il cast vocale italiano completo dell’atteso film d’animazione Disney e Pixar che arriverà nelle sale italiane il 18 giugno (biglietti disponibili sul sito www.toystorymovie.it, in continuo aggiornamento).

Sal Da Vinci presta la sua voce a Pizza cu ‘e llente, un personaggio affascinante e misterioso, membro di una piccola ma potente comunità di giochi dimenticati che vivono nella vecchia casetta dei giocattoli di Blaze. Nella versione originale è Bad Bunny, artista di fama mondiale, pluripremiato con dischi di platino e vincitore di sei premi Grammy, a prestare la sua voce al personaggio.

Prestano le loro voci ai nuovi personaggi di Toy Story 5 Katia Follesa (voce italiana di Lilypad), Federico Basso (voce italiana di Smarty Pants), Gianluca Gazzoli (voce italiana di Bullseye “Perfido”), Jacqueline Luna Di Giacomo (voce italiana di Snappy) e Simone Mori (voce italiana di Atlas).

Tornano a prestare le loro voci nei ruoli principali Angelo Maggi (voce italiana di Woody), Massimo Dapporto (voce italiana di Buzz Lightyear), Ilaria Stagni (voce italiana di Jessie) e Luca Laurenti (voce italiana di Forky).

Ecco l’elenco completo del cast vocale italiano di Toy Story 5:

Angelo Maggi (voce italiana di Woody)

Massimo Dapporto (voce italiana di Buzz Lightyear)

Ilaria Stagni (voce italiana di Jessie)

Federico Basso (voce italiana di Smarty Pants)

Luna Tosti (voce italiana di Bonnie)

Katia Follesa (voce italiana di Lilypad)

Jacqueline Luna Di Giacomo (voce italiana di Snappy)

Sveva Lucentini (voce italiana di Blaze)

Simone Mori (voce italiana di Atlas)

Daniela D’Angelo (voce italiana della mamma di Bonnie)

Alessio Cigliano (voce italiana del papà di Bonnie)

Roberta Pellini (voce italiana di Dolly)

Micaela Incitti (voce italiana di Trixie)

Luca Laurenti (voce italiana di Forky)

Massimo De Ambrosis (voce italiana di Mr. Pricklepants)

Carlo Valli (voce italiana di Rex)

Paolo Marchese (voce italiana di Combat Carl)

Irene Trotta (voce italiana della mamma di Blaze)

Gerolamo Alchieri (voce italiana di Mr. Potato)

Francesco Rizzi (voce italiana di Slinky)

Tiziana Avarista (voce italiana di Mrs. Potato)

Sal Da Vinci (voce italiana della Pizza cu ‘e llente)

Cinzia De Carolis (voce italiana di Bo Peep)

Riccardo Scarafoni (voce italiana di Dr. Nutcase)

Ambrogio Colombo (voce italiana di Hamm)

Corrado Guzzanti (voce italiana di Duke Caboom)

Serena Sigismondo (voce italiana di Karen Beverly)

Gianluca Gazzoli (voce italiana di Bullseye “Perfido”)