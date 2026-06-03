Conte al giornalista: leader campo largo? Lei vorrebbe la rivelazione

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Il presidente M5S a margine di un evento a Chieti

di Askanews - 3 Giugno 2026

Roma, 3 giu. (askanews) – “La leadership nel campo largo in vista delle politiche? Ah, così, lei vorrebbe la rivelazione di quello che è il quesito su cui tutti si interrogano?: risponde con una battuta il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Chieti, a un giornalista che gli fa una domanda su chi guiderà la coalizione del centrosinistra in vista delle elezioni politiche del 2027.

“Scherzi a parte, il tema adesso è definire un programma condiviso, metterlo a punto. Ciascuna forza politica sta lavorando per cercare di portare al tavolo proposte che diventeranno unitarie e comuni. Una volta definito un progetto solido e condiviso potremmo poi guardare ovviamente all’interprete migliore, più competitivo”, ha aggiunto.