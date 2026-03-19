Attualità

I Labubu non si fermano più: annunciato il film

Sony Pictures e Pop Mart annunciano il via al progetto, la regia affidata a Paul King

di Pietro Pertosa - 19 Marzo 2026

Il successo planetario dei Labubu sbarcherà al cinema: annunciato il film che vedrà le bambole di Pop Mart protagoniste sul grande schermo. Un modo, come un altro, per ammettere la crisi di idee che attanaglia Hollywood. Specialmente sul fronte dell’animazione dove gli americani, un tempo indiscussi maestri del settore, stanno perdendo continuamente colpi, azzannati come sono dalla concorrenza che arriva, un po’ come i Labubu, dall’Asia orientale.

Il film sui Labubu

La joint venture tra Pop Mart e Sony Pictures produrrà, dunque, il film sul fenomeno Labubu. Che fonderà riprese dal vivo e animazione in computer grafica. La regia sarà affidata a Paul King, che ha già diretto Wonka e la saga di Paddington, l’orsetto del Perù che vive in Inghilterra. Per sapere quando la pellicola sbarcherà al cinema occorrerà attendere ancora un altro po’. Date ufficiali, per il momento, non ce ne sono. Ma, sperano i produttori, sarà un’attesa che verrà ripagata dall’hype per il film e per vedere le bambole più virali agitarsi sul grande schermo.

Il fenomeno tra parchi a temi e vendite miliardarie

Non solo film, chiaramente: i Labubu, almeno in Cina, già hanno un parco a tema. Una sorta di Disneyland dei “mostriciattoli” di peluche che hanno fatto impazzire, letteralmente, il mondo. Le bambole cinesi rappresentano un trend virale ma, soprattutto, un affare imponente. Che ha mandato in orbita le quotazioni della casa che li produce, Pop Mart. Azienda che oggi, nonostante le polemiche che non hanno minimamente intaccato il successo del prodotto, vale qualcosa come 40 miliardi di dollari.