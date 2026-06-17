Esteri

I leader del G7 sostengono l’accordo tra Stati Uniti e Iran

di Lino Sasso - 17 Giugno 2026

I leader del G7, riuniti a Evian in Francia, hanno espresso pieno sostegno all’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. L’intesa è vista come un’opportunità storica per rafforzare la sicurezza internazionale e impedire a Teheran di acquisire armi nucleari. Nella dichiarazione finale del vertice, i Paesi del G7 hanno sottolineato la necessità di intraprendere ulteriori iniziative dopo l’accordo che punta alla riapertura dello Stretto di Hormuz. I leader hanno ribadito che il libero e sicuro transito marittimo rappresenta una condizione fondamentale per la stabilità del commercio internazionale. In questo contesto, è stato riconosciuto il ruolo della missione multinazionale indipendente guidata da Francia e Regno Unito. Un’iniziativa che potrebbe contribuire alla ripresa del traffico navale nello Stretto di Hormuz.

Il nodo nucleare iraniano

Il G7 ha confermato il proprio sostegno a un accordo diplomatico più ampio e strutturato che integri il memorandum d’intesa promosso dagli Stati Uniti. Secondo quanto riportato nella dichiarazione, qualsiasi futuro negoziato dovrà affrontare non soltanto la questione nucleare, ma anche le attività regionali e il programma missilistico iraniano. I leader hanno ribadito con fermezza che “l’Iran non acquisirà mai armi nucleari”. Per raggiungere questo obiettivo, il G7 ritiene fondamentale il coinvolgimento dei partner regionali e internazionali, compresa l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), chiamata a svolgere un ruolo chiave nelle verifiche e nel monitoraggio degli impegni assunti da Teheran.

Il tema energetico al centro dell’accordo tra Stati Uniti e Iran

Un altro tema centrale del vertice è stato quello della sicurezza energetica. I Paesi del G7 hanno concordato sulla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento per ridurre la dipendenza dalle rotte che attraversano lo Stretto di Hormuz e limitare le vulnerabilità geopolitiche. Nel documento viene inoltre evidenziato il potenziale del Canada. Il Paese nei prossimi anni potrebbe aumentare significativamente la propria capacità di esportazione energetica verso i mercati globali, contribuendo a rafforzare la stabilità delle forniture internazionali. A Evian si è quindi rafforzata l’attenzione sulla protezione delle rotte energetiche globali, ritenute decisive per gli equilibri economici e strategici internazionali.