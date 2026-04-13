Cultura & Spettacolo

Litfiba al Primo Maggio 2026: ritorno alla formazione storica

di Lino Sasso - 13 Aprile 2026

Il parterre del concertone del Primo Maggio inizia a prendere forma con il primo grande annuncio ufficiale: sul palco di Piazza San Giovanni saliranno i Litfiba. La band si esibirà nella storica formazione degli anni Ottanta. Un ritorno che riporta insieme Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, protagonisti di una delle stagioni più influenti del rock italiano. La reunion non è casuale: la band celebra i quarant’anni di “17 Re”, album pubblicato nel 1986 e considerato una pietra miliare della musica italiana.

I 40 anni di 17 Re

Un disco che segnò la definitiva affermazione del gruppo, aprendo le porte anche al pubblico europeo e consolidando una cifra stilistica unica, tra rock, new wave e suggestioni internazionali. “17 Re” rappresenta il secondo capitolo della celebre trilogia dedicata alle vittime del potere, iniziata con “Desaparecido” e proseguita con “Litfiba 3”. Un progetto artistico che, a distanza di quattro decenni, conserva una forte carica politica e narrativa. L’esibizione al Concertone sarà anche un’anteprima del tour estivo “Quarant’anni di 17 Re”, che porterà i Litfiba nei principali festival italiani durante l’estate 2026.

I Litfiba al concertone del Primo Maggio: diretta tv, radio e streaming

Come da tradizione, l’evento in piazza San Giovanni sarà a ingresso gratuito e trasmesso in diretta su Rai 3, oltre che su Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia. La radio ufficiale seguirà il Concertone dal pomeriggio fino a notte inoltrata, anche con interviste dal backstage. Oltre a quella per i Litfiba, cresce l’attesa anche per 1MNext, il contest che ogni anno porta sul palco del Primo Maggio tre artisti emergenti. I tre vincitori che si esibiranno al Concertone saranno annunciati il 16 aprile, completando così il primo tassello del cast di un’edizione che punta a unire memoria musicale e sguardo sul futuro.