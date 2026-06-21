Cultura & Spettacolo

IN LIBRERIA – La storia delle madri di un’Italia nuova

di Eleonora Ciaffoloni - 21 Giugno 2026

Ci sono storie che abitano le pagine dei libri di scuola, confinate in poche righe, quasi fossero dettagli marginali. Eppure, senza quelle storie, il presente che conosciamo non esisterebbe. Paura non abbiamo di Serena Dandini nasce proprio dal desiderio di riportare alla luce una memoria preziosa: quella delle donne che, all’indomani della guerra, contribuirono a immaginare e costruire un’Italia nuova.

La voce delle Madri costituenti

Tra le macerie materiali e morali lasciate dalla guerra e dai regimi, ventuno donne entrarono nell’Assemblea Costituente portando esperienze di lotta, sacrifici, speranze e una straordinaria determinazione. Serena Dandini ne raccoglie le voci e le restituisce ai lettori con uno stile vivace, elegante e profondamente umano, trasformando una pagina fondamentale della nostra storia in un racconto appassionante che sa emozionare quanto un romanzo. Fin dalle prime pagine si ha la sensazione di compiere un viaggio nel tempo, accompagnati da una narratrice capace di intrecciare il rigore della ricerca storica con l’ironia, l’intelligenza e quella leggerezza che non semplifica, ma rende tutto più vicino e comprensibile.

Partendo dal 2 giugno 1946, giorno in cui l’Italia scelse la Repubblica e le donne votarono per la prima volta a livello nazionale, Dandini ricostruisce le vicende delle ventuno Madri costituenti. Donne diverse per formazione, carattere e appartenenza politica, ma unite dalla volontà di costruire un Paese più giusto e democratico. Donne che diventano non solo protagoniste di un passato lontano, ma diventano persone vive, con passioni, fragilità, dubbi e un coraggio straordinario. La scrittura di Dandini è uno degli aspetti più riusciti. Il rigore della ricerca storica si combina con uno stile brillante, ironico e coinvolgente.

Perché leggere “Paura non abbiamo”

L’autrice riesce a raccontare eventi complessi senza risultare mai pesante. Anzi, molte pagine strappano sorrisi autentici grazie a un umorismo intelligente che alleggerisce la narrazione senza mai banalizzare gli argomenti affrontati. È proprio questa capacità di alternare momenti divertenti a riflessioni profonde che rende la lettura così piacevole. Paura non abbiamo è anche un libro che parla al presente. Mentre racconta le battaglie combattute per il diritto di voto, per la dignità nel lavoro e per la piena cittadinanza, invita il lettore a interrogarsi su quanto sia stato conquistato e su quanto resti ancora da fare.

Leggere questo libro significa anche riscoprire il significato della parola “partecipazione”. Le protagoniste raccontate da Dandini non aspettarono che qualcuno concedesse loro spazio o diritti: li conquistarono attraverso l’impegno, la determinazione e la capacità di immaginare un futuro diverso. La loro storia dimostra che il cambiamento non nasce mai per caso, ma dalla volontà di persone che decidono di non rimanere spettatrici.