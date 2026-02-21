Primo Piano

L’identikit torna con Simonetta Cesaroni: ora online l’ottava puntata sul nostro canale YouTube

di Redazione L'Identità - 21 Febbraio 2026

Siamo felici di annunciare l’uscita sul nostro canale YouTube dell’ottava puntata del podcast L’identikit, un nuovo appuntamento dedicato all’analisi dei casi più oscuri e irrisolti della cronaca nera italiana.

Questa volta al centro dell’episodio c’è Simonetta Cesaroni, protagonista involontaria di uno dei misteri giudiziari più discussi del nostro Paese.

Il 7 agosto 1990, in un ufficio di Via Poma a Roma, viene rinvenuto il corpo di una giovane donna. Da quel momento, il delitto di Via Poma diventa un caso simbolo: un’indagine segnata da errori, piste contraddittorie, sospetti mai chiariti e processi conclusi senza una verità definitiva.

In questa nuova puntata, L’identikit ricostruisce con rigore i fatti, il contesto e i protagonisti della vicenda, cercando di fare ordine tra le numerose ipotesi emerse negli anni. Non ci limitiamo a raccontare cosa è successo, ma proviamo a capire come e perché questo caso sia rimasto irrisolto così a lungo.

La puntata è disponibile ora sul nostro canale YouTube

Se ti sei perso le altre puntate puoi recuperarle qui: L’identikit