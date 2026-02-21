L’identikit torna con Simonetta Cesaroni: ora online l’ottava puntata sul nostro canale YouTube
Siamo felici di annunciare l’uscita sul nostro canale YouTube dell’ottava puntata del podcast L’identikit, un nuovo appuntamento dedicato all’analisi dei casi più oscuri e irrisolti della cronaca nera italiana.
Questa volta al centro dell’episodio c’è Simonetta Cesaroni, protagonista involontaria di uno dei misteri giudiziari più discussi del nostro Paese.
Il 7 agosto 1990, in un ufficio di Via Poma a Roma, viene rinvenuto il corpo di una giovane donna. Da quel momento, il delitto di Via Poma diventa un caso simbolo: un’indagine segnata da errori, piste contraddittorie, sospetti mai chiariti e processi conclusi senza una verità definitiva.
In questa nuova puntata, L’identikit ricostruisce con rigore i fatti, il contesto e i protagonisti della vicenda, cercando di fare ordine tra le numerose ipotesi emerse negli anni. Non ci limitiamo a raccontare cosa è successo, ma proviamo a capire come e perché questo caso sia rimasto irrisolto così a lungo.
La puntata è disponibile ora sul nostro canale YouTube
Iscrivetevi, attivate la campanella e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo episodio.
Se ti sei perso le altre puntate puoi recuperarle qui: L’identikit
Torna alle notizie in home