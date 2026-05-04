Italpress Notizie Hi-Tech

Il 5 maggio a Milano si terrà GatewAI: la conferenza nazionale sull’Intelligenza Artificiale nel turismo

di Italpress - 4 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Martedì 5 maggio a Milano, all’hotel Enterprise di Corso Sempione, si tiene GatewAI, conferenza nazionale sull’Intelligenza Artificiale nel turismo.

Aprono i lavori il senatore Alessio Butti – Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Debora Massari – Assessore al Turismo di Regione Lombardia e Alessandra Priante – Presidente Enit. Conduce: Dario Maltese Giornalista TG5.

Alle 15.15 è in programma il panel “Intelligenza artificiale e distribuzione: nuovi canali, nuovi dati”, con un intervento di Marco Orlandi, Digital Consumer Experience Officer del Gruppo Bluvacanze. Alla conferenza nazionale sull’Intelligenza Artificiale nel turismo GatewAI, l’intervento di Marco Orlandi si inserisce nella sessione dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale e distribuzione turistica.

Il keynote, previsto tra le 15.15 e le 16.25 e introdotto da Mirko Lalli, vicepresidente di Turismi.AI, Associazione per l’Intelligenza Artificiale nel Turismo, offrirà una lettura operativa dell’evoluzione digitale del Gruppo Bluvacanze, controllato da MSC Cruises. Nel dibattito successivo interverranno, tra gli altri, Francesca Benati, Luca De Giglio e Alberto Yates, a cui si aggiunge il contributo operativo di SPRINT 360 con Stefano Garavaglia e Francesco Galati.

-Foto ufficio stampa Bluvacanze-

(ITALPRESS).