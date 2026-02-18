Sport

Il bronzo a 19 anni: Flora Tabanelli, la nuova Italia della neve

Sta bruciando tutte le tappe, un talento esplosivo

di Dave Hill Cirio - 18 Febbraio 2026

Diciannove anni, un bronzo olimpico al collo e la sensazione di essere solo all’inizio: Flora Tabanelli è il volto nuovo dello sci freestyle italiano. A Milano-Cortina 2026 ha conquistato il podio nel big air, disciplina spettacolare e tecnica, diventando una delle medaglie più giovani della spedizione azzurra.

Chi è Flora Tabanelli

Nata nel 2007 in Emilia-Romagna e cresciuta in una famiglia di sciatori, Tabanelli ha iniziato presto a gareggiare nel freestyle, bruciando le tappe tra circuiti giovanili e Coppa del Mondo. Il suo talento è esploso negli ultimi due anni, quando ha iniziato a stabilizzarsi tra le migliori interpreti europee della specialità. Rotazioni complesse, grande controllo in aria, atterraggi puliti. Il suo stile è aggressivo ma ordinato, qualità rara in un’atleta così giovane.

Il podio dopo un infortunio

Il bronzo olimpico assume un valore ancora più forte considerando il percorso recente. Tre mesi prima dei Giochi aveva riportato un serio infortunio al ginocchio, con lesione del legamento crociato anteriore. Recupero accelerato, riabilitazione intensiva, rientro tra dubbi e aspettative. Invece, sulla pedana olimpica, ha scelto la linea più difficile, rischiando e chiudendo un salto che le ha consegnato la storia.

Il big air, quasi la metà degli anni di Federica Brignone

Il big air non è una gara di continuità. E’ un’esplosione di pochi secondi, un unico salto che decide tutto. Servono freddezza, potenza, controllo mentale. Tabanelli li ha mostrati tutti. E lo ha fatto davanti al pubblico di casa, in un’Olimpiade che per l’Italia rappresenta anche un passaggio generazionale negli sport invernali.

Il confronto simbolico con Federica Brignone è inevitabile. Quasi la metà degli anni, un’altra disciplina, ma la stessa capacità di reggere la pressione. Se Brignone incarna l’esperienza e la continuità, Tabanelli rappresenta l’irruzione della nuova scuola freestyle, quella che guarda a X Games e circuiti internazionali con naturalezza.

Il suo bronzo non è solo una medaglia: è un segnale. L’Italia non è più solo sci alpino, ma anche evoluzione tecnica, spettacolo, giovani che competono senza complessi. A diciannove anni, Flora Tabanelli non è una promessa. È già una realtà. E la sensazione è che il podio di Milano-Cortina sia soltanto il primo capitolo della sua storia.

