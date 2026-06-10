Cronaca

Colpo di scena al processo per l’omicidio di Pierina Paganelli: assolto Louis Dassilva

di Lino Sasso - 10 Giugno 2026

Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva, unico imputato per il delitto di Pierina Paganelli. La donna è stata uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. La sentenza è arrivata nel cuore della notte, poco dopo le 2, e ha disposto l’immediata liberazione dell’uomo, detenuto dal luglio 2024. Dassilva rischiava la condanna all’ergastolo, richiesta dal pubblico ministero Daniele Paci. Al momento della lettura del dispositivo era presente in aula insieme alla moglie Valeria Bartolucci.

Il delitto di Pierina Paganelli

A scoprire il cadavere della vittima fu la nuora Manuela Bianchi nel garage del complesso residenziale di via del Ciclamino. In un primo momento gli investigatori ipotizzarono un femminicidio. Tuttavia, l’ex marito della vittima, un albergatore riminese, si trovava da mesi in Germania e la pista fu rapidamente accantonata. Gli inquirenti spostarono quindi l’attenzione altrove. Le indagini si concentrarono ben presto sui residenti del condominio. A pochi metri dall’abitazione della vittima vivevano Louis Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci, oltre al figlio Giuliano Saponi e alla nuora Manuela Bianchi. Uno degli elementi chiave dell’inchiesta fu la registrazione audio effettuata da una telecamera installata in un garage della zona, che captò le urla della vittima durante l’aggressione, fissando l’orario della morte alle 22.13 del 3 ottobre 2023. Secondo l’accusa, Dassilva non disponeva di un alibi per quella fascia oraria.

L’arresto e il processo

Un’altra svolta arrivò grazie a un’intercettazione captata nella sala d’attesa della Questura, dalla quale emerse la relazione extraconiugale tra Dassilva e Manuela Bianchi. Gli investigatori interpretarono alcune frasi pronunciate dall’uomo come una possibile ammissione di responsabilità. L’uomo f duqnue arrestato e rinviato a giudizio davanti alla Corte d’Assise di Rimini. Nel corso processo, Louis Dassilva ha sempre respinto ogni accusa, proclamandosi innocente. Ha inoltre ridimensionato il rapporto sentimentale con Manuela Bianchi, ammettendo la relazione extraconiugale ma negando qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio.

Louis Dassilva assolto e scarcerato

La Corte d’Assise deve essersi convinta della sua versioe. Dopo una lunga camera di consiglio durata oltre 16 ore, è infatti rrivata la sentenza di assoluzione. Gli elementi raccolti dall’accusa non stati quindi ritenuti sufficienti per giungere a una condanna. L’uomo è stato scarcerato immediatamente e ha lasciato il tribunale scortato dalla Polizia Penitenziaria, accolto dall’abbraccio della moglie e dei suoi sostenitori. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane e consentiranno di comprendere nel dettaglio le ragioni che hanno portato all’assoluzione di Louis Dassilva. Mentre l’assassino di Pierina Paganelli resta ancora senza un nome.