Attualità

Il fucile d’assalto AK 47: storia, caratteristiche e diffusione globale

Il fucile d’assalto AK 47 è un'arma di difesa per eserciti, ma anche strumento di violenza nelle mani della criminalità.

di Gianluca Pascutti - 21 Novembre 2025

Il fucile d’assalto AK 47 è l’arma più conosciuta e diffusa al mondo, simbolo di semplicità ed efficienza. Nato nel 1947 in Unione Sovietica, fu progettato da Michail Timofeevič Kalašnikov con l’obiettivo di fornire all’Armata Rossa un’arma affidabile, resistente e facile da produrre. La sua adozione ufficiale avvenne nel 1949 e da allora ha segnato la storia militare e geopolitica del XX e XXI secolo.

Origini e progettazione

Il fucile d’assalto AK 47 fu sviluppato a Iževsk, città russa nota per la produzione di armi. Kalašnikov, reduce della Seconda Guerra Mondiale, ideò un sistema semplice basato sul funzionamento a gas, capace di garantire prestazioni elevate anche in condizioni estreme. La sua filosofia era chiara: creare un’arma che potesse essere usata da soldati poco addestrati, ma comunque efficace.

Specifiche tecniche principali

Calibro: 7,62 × 39 mm – Cadenza di tiro: circa 600 colpi al minuto – Portata utile: 300-400 metri – Peso: circa 4,3 kg con caricatore inserito – Sistema: selettore di fuoco automatico e semiautomatico.

Diffusione e numeri

Il fucile d’assalto AK 47 è stato adottato da eserciti del Patto di Varsavia e da numerosi movimenti di liberazione in Africa, Asia e Medio Oriente. Oggi si stima che circolino tra i 70 e i 100 milioni di esemplari, rendendolo l’arma più prodotta della storia. La sua presenza è talmente radicata che compare persino su bandiere e stemmi nazionali.

Perché è così reperibile

Produzione di massa: costi ridotti e facilità di assemblaggio – Affidabilità: funziona in ambienti estremi, dal deserto al gelo artico – Manutenzione minima: smontaggio semplice e riparazioni rapide.

Criminalità e utilizzo illecito

Il fucile d’assalto AK 47 è spesso presente nel mondo della criminalità organizzata e nei conflitti irregolari. La sua facile reperibilità sul mercato nero, il prezzo contenuto e la potenza di fuoco lo rendono una scelta frequente per gruppi armati e bande. Questo ne ha consolidato la fama di arma tanto iconica quanto controversa. La sua storia dimostra come un progetto nato per semplificare la vita dei soldati sia diventato un fenomeno mondiale, con implicazioni politiche, sociali e culturali.