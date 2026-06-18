Attualità

Bambini del centro estivo ascoltano “Faccetta nera”

L’episodio che ha fatto esplodere le polemiche e continua a far discutere

di Marzio Amoroso - 18 Giugno 2026

Durante una passeggiata di un centro estivo, un gruppo di bambini ha ascoltato “Faccetta nera” da una cassa portatile. La scena è avvenuta a Udine lungo le vie della periferia nord, in un contesto che doveva essere solo di gioco e leggerezza. Una residente dalle prime note del brano, lo ha riconosciuto e ne è rimasta scioccata. Non si trattava di una canzone qualsiasi, ma di un inno legato in modo diretto al fascismo e alla propaganda coloniale.

La spiegazione degli organizzatori del centro estivo

Il centro estivo è gestito da una società sportiva che ha fornito la propria versione dei fatti. Il presidente ha spiegato che nessuno aveva scelto consapevolmente “Faccetta nera”. Secondo la ricostruzione, il brano sarebbe partito in automatico da una playlist. Gli educatori se ne sarebbero accorti solo dopo alcuni istanti. La giustificazione parla di errore tecnico e di mancanza di controllo sulla sequenza dei brani.

Perché questo episodio è così grave

L’idea che bambini in età da scuola primaria ascoltino un inno fascista come Faccetta nera durante un’attività educativa indigna molti cittadini. Non si tratta solo di una canzone vecchia, ma di un simbolo di un regime che ha calpestato diritti e libertà. In un centro estivo, ogni contenuto dovrebbe essere selezionato con cura. La leggerezza nella gestione delle playlist mostra una sottovalutazione del peso storico e simbolico di certi brani.

Nessun progetto politico dichiarato, ma una responsabilità evidente

Dalle ricostruzioni non emergono elementi che indichino un intento politico organizzato. Non risultano lezioni sul fascismo, né attività strutturate intorno al brano. Tutto porta verso l’ipotesi di una grave superficialità. Questo però non riduce la responsabilità degli adulti coinvolti. Chi lavora con i minori deve sapere che ogni scelta, anche musicale, ha un impatto educativo.

Il nodo centrale: memoria, educazione e vigilanza

L’episodio riapre una questione che molti fingono di non vedere. La memoria storica non è un dettaglio da affidare al caso o agli algoritmi delle piattaforme musicali. In un centro estivo, la selezione dei contenuti deve essere controllata, verificata e coerente con i valori costituzionali e Faccetta nera non rientra in questi canoni.