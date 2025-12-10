Attualità

Il giallo del donatore di sperma: a rischio decine di bambini in Europa

La storia dell'offerta minata da una mutazione genetica riaccende lo scontro sulle falle dei controlli nelle banche del seme europee

di Dave Hill Cirio - 10 Dicembre 2025

Un donatore danese ha concepito decine, forse centinaia, di bambini con lo sperma distribuito in Europa. per loro, un rischio assai elevato.

Ricerche recenti rivelano che alcuni nati portano una mutazione del gene TP53, legata a tumori precoci.

Cliniche e banche del seme non hanno all’epoca intercettato la variante, al tempo delle donazioni.

Le famiglie ora chiedono risposte, regolazioni e controlli più stringenti a livello europeo. Il caso accende il dibattito su limiti, tracciabilità e responsabilità delle banche del seme.

Perché questa storia fa paura

La variante genetica al centro del caso aumenta fortemente il rischio di tumori. I medici hanno osservato pattern anomali di cancro fra bambini nati da uno stesso donatore. Il dato chiave: dagli studi pubblicati vengono fuori numeri allarmanti, mai verificati prima.

Chi è il donatore e come ha funzionato la catena

Il donatore, un cittadino danese, ha iniziato a donare tra il 2005 e il 2012. La European Sperm Bank ha distribuito i campioni a molte cliniche europee. In alcuni Paesi i limiti per donatore risultano superati, per incoerenze nei conteggi.

Numeri e contraddizioni nei conteggi

Le inchieste parlano di due scale diverse: primo cluster noto con circa 67 bambini testati. Una indagine più ampia arriva fino a 197 bambini concepiti con quel seme. Nel campione testato, 23 bambini portano la variante, 10 hanno già sviluppato tumori.

Perché nessuno si era accorto della mutazione

La mutazione TP53 può manifestarsi come mosaicismo gonadico. In pratica, alcuni spermatozoi la portano e altri no. I test standard del tempo non intercettavano sempre questo tipo di mosaicismo.

Come hanno reagito le banche e le autorità

La European Sperm Bank ha bloccato il donatore, non appena appresa la mutazione. Le autorità sanitarie locali hanno aperto verifiche e contattato famiglie in alcuni Paesi. Ed emerge la richiesta di regole europee uniformi su limiti per donatore e screening obbligatori.

Il nodo della responsabilità civile e morale

Le famiglie si sentono tradite. Chiedono diagnosi preventive e sorveglianza sanitaria per i loro figli.

Le cliniche replicano che la variante era sconosciuta e difficile da individuare con i protocolli allora in uso.

Quanto il caso potrebbe coinvolgere l’Italia

Il seme è stato distribuito in molti Stati europei. Alcune nazioni hanno limiti stringenti per donatore.

Dunque, l’impatto nel nostro Paese resta possibile ma non emerge nei dati pubblici disponibili.

Cosa chiedono gli esperti e le famiglie

Le richieste: standard europei per lo screening genetico, limiti più bassi sul numero di figli per donatore. E pure registri transnazionali obbligatori per tracciare donazioni e discendenti.

Perché questo caso non è solo “biologia”

La vicenda del donatore di sperma che sta mettendo a rischio decine di bambini intreccia etica, diritto, medicina e commercio dei gameti. La sfida tecnica del mosaicismo apre una questione più grande: quanto aggressiva deve diventare la sorveglianza genetica?