Il pepe, una spezia preziosa che ha conquistato le cucine di tutto il mondo

I pepi più pregiati vengono selezionati con criteri rigorosi e sono diventati protagonisti dell’alta cucina internazionale

di Gianluca Pascutti - 27 Febbraio 2026

Il mondo del pepe è un universo sorprendentemente complesso, dove aromi, terroir e tecniche di lavorazione determinano il valore di una spezia che, per secoli, è stata considerata oro nero. Oggi i pepi più pregiati vengono selezionati con criteri rigorosi e sono diventati protagonisti dell’alta cucina internazionale, grazie a profili aromatici che raccontano la storia dei territori da cui provengono.

Il pepe di Kampot, il re delle spezie cambogiane

Tra i più celebrati al mondo, c’è il pepe di Kampot che occupa un posto d’onore. Coltivato nella regione costiera della Cambogia, beneficia di un microclima unico che conferisce ai suoi grani un aroma complesso, con note floreali, mentolate e leggermente affumicate. La certificazione IGP ne tutela l’origine e garantisce una qualità costante, rendendolo uno dei preferiti dagli chef stellati.

Il pepe di Penja, l’eleganza del Camerun

Quello di Penja, proveniente da terreni vulcanici del Camerun, è apprezzato per la sua intensità aromatica e per un retrogusto terroso che lo distingue da qualsiasi altro pepe africano. La sua piccantezza è decisa ma equilibrata, e la sua produzione limitata contribuisce al suo valore sul mercato internazionale.

Sarawak, il pepe del Borneo che conquista per freschezza

Dalla Malesia arriva quello di Sarawak, caratterizzato da un profilo aromatico fresco e leggermente agrumato. È considerato uno dei più versatili, ideale per piatti delicati come pesce, verdure e carni bianche. La sua lavorazione, spesso manuale, mantiene intatta la fragranza dei grani.

Il pepe lungo, la spezia antica che torna protagonista

Diverso dal classico Piper nigrum, il pepe lungo indiano appartiene a una specie distinta e presenta una forma allungata, quasi simile a una piccola pigna. Il suo gusto è pungente ma morbido, con una dolcezza speziata che lo rende perfetto per ricette tradizionali e preparazioni ayurvediche.

Il pepe di Malabar

Il nero di Malabar, originario della costa sud-occidentale dell’India, è considerato il riferimento storico del pepe nero. Il suo aroma è intenso e bilanciato, con una piccantezza pulita che lo rende un ingrediente fondamentale nella cucina internazionale.

Il pepe selvatico del Madagascar, un tesoro raccolto a mano

Raro e affascinante, qualità selvatica del Madagascar viene raccolto da piante spontanee nelle foreste dell’isola. Il suo profilo aromatico è esotico, con note resinose e agrumate che lo rendono particolarmente ricercato nelle miscele gourmet.