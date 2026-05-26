Editoriale

Il primato dell’uomo al tempo degli algoritimi. Il monito di papa Prevost

di Adolfo Spezzaferro - 26 Maggio 2026

Nel tempo in cui l’intelligenza artificiale promette di fare tutto più in fretta, più efficacemente, persino meglio dell’uomo, il monito di Leone XIV è forte e chiaro ed è rivolto a tutti: “Restiamo umani”.

È questo il cuore di “Magnifica humanitas”, la prima enciclica di papa Prevost che non demonizza la tecnologia ma mette in guardia da un rischio sempre più concreto: ritenere la potenza tecnologica misura di ogni cosa. Il Pontefice mette perfettamente a fuoco il nostro tempo, dove il controllo di dati, piattaforme e algoritmi si concentra nelle mani di pochi soggetti globali, spesso più influenti di singoli Stati.

Un tempo in cui l’Ia può migliorare cure mediche, ricerca, servizi, ma anche manipolare opinioni, amplificare disuguaglianze e trasformare le persone in semplici ingranaggi di sistemi volti a massimizzare efficienza e profitto. È qui che il richiamo del Pontefice assume una portata etica che riguarda anche i non credenti. “Far crescere la tecnica senza far regredire il cuore”: nessuna demonizzazione del progresso, ma mantenendo ben salda l’umanità al centro. Perché la vera sfida non è fermare l’innovazione, impresa impossibile oltre che sbagliata, la sfida è governarla. Impedirle di diventare un potere incontrollabile. Restare umani significa allora accettare che il limite, la fragilità, perfino la lentezza non siano difetti da correggere ma tratti essenziali della nostra condizione.

In un’epoca segnata da guerre, polarizzazioni edal primato della prepotenza sulla diplomazia, Leone XIV ricorda che non esiste algoritmo capace di rendere morale un conflitto e che nessuna macchina potrà sostituire lo sguardo rivolto agli ultimi, ai più fragili, a chi resta indietro.

Per questo l’enciclica legge il presente per tracciare la strada per il futuro: cosa ne sarà dell’Ia non dipenderà solo dalla tecnologia, ma dall’idea di società che sceglieremo di costruire. E allora il punto decisivo è proprio questo: le macchine potranno anche diventare più intelligenti, ma una civiltà resta viva (e tale) soltanto se non smette di riconoscere il primato dell’uomo.