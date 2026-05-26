Politica

Amministrative, il centrodestra tiene. Meloni stuzzica, “Il nostro crollo rimandato a domani”

di Lino Sasso - 26 Maggio 2026

Le elezioni amministrative 2026 confermano la solidità del centrodestra nei territori e raffreddano le aspettative del centrosinistra. A esultare per il risultato è soprattutto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sui social rivendica il risultato con una frase eloquente e provocatoria: “E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani”. Il dato politico più significativo della sfida arriva da Venezia. Qui Simone Venturini, 38 anni, candidato sostenuto dal centrodestra e appoggiato anche dal Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin, ribalta i pronostici della vigilia e conquista una vittoria netta già al primo turno. Un risultato che sorprende osservatori e opposizioni, considerando che molti sondaggi davano favorito Andrea Martella, senatore del Partito Democratico e candidato del campo largo progressista. La sfida veneziana aveva assunto un forte valore simbolico nazionale. Durante la campagna elettorale Martella aveva ricevuto il sostegno di tutti i principali leader del centrosinistra.

Le sfide di Venezia e Reggio Calabria

La convinzione era che proprio dalla Laguna potesse partire un messaggio politico contro l’esecutivo guidato da Meloni. Le urne hanno invece restituito uno scenario opposto: Venturini ha chiuso la partita al primo turno, consolidando il peso politico del centrodestra nel Nord Italia. Più prevedibile, invece, il risultato di Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia, ottiene una vittoria schiacciante. Proprio il successo calabrese viene celebrato dal vicepremier Antonio Tajani, che parla di un centrodestra “consolidato nei consensi” e di una Forza Italia “in crescita ovunque”. Nel complesso, il quadro delle amministrative mostra diversi segnali favorevoli alla maggioranza di governo. Il centrosinistra conquista Pistoia con Giovanni Capecchi, ma ad Arezzo il candidato del centrodestra Marcello Comandini vola al ballottaggio con oltre dieci punti di vantaggio su Vincenzo Ceccarelli.

Amministrative 2026 nel segno del centrodestra

Risultati positivi arrivano anche da altre città strategiche. Vincenzo Voce viene riconfermato a Crotone, mentre Sandro Parcaroli a Macerata e Filippo Boscagli a Lecco chiudono il primo turno in vantaggio in vista dei ballottaggi. Il leader della Lega Matteo Salvini parla di “fiducia confermata dagli italiani”, mentre Maurizio Lupi sottolinea come queste comunali abbiano “smentito la narrazione di un campo largo lanciato verso facili successi”. Come osserva Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia, il messaggio che arriva dalle urne è soprattutto uno: gli italiani continuano a premiare il lavoro del governo, mentre i sogni di rivincita del centrosinistra si scontrano con la realtà dei numeri.