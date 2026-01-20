Sport

”Il termometro della Serie A”

Ogni giornata di campionato di Serie A vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 21° Giornata

di Marzio Amoroso - 20 Gennaio 2026

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – Fiorentina

La Fiorentina rende omaggio alla memoria del presidente Commisso, scomparso di recente, conquistando un successo pesantissimo sul campo del Bologna. La squadra viola domina la prima frazione: due manovre ben costruite portano alle firme di Mandragora e Piccoli, mentre sullo 0-0 viene cancellato per fuorigioco un gol di Ndour. Nella ripresa la partita cambia volto e la Fiorentina è costretta a soffrire. Rowe centra il palo e Fabbian, appena passato proprio alla viola, riapre tutto con un colpo di testa che accende il finale. Nei minuti di recupero il match diventa un thriller: Cambiaghi va a un passo dal 2-2, ma il risultato non cambia. Restare in serie A non è più un miraggio.

STABILE – Como

La squadra di mister Fabregas non smette di stupire… solo quelli che ancora pensano sia solo un momento fortunato. La Lazio in seria difficoltà tra infortuni ed evidenti nervosismi non tocca palla. Il Como parte subito a tutta e passa in vantaggio al 2’ di gioco con un gol di Baturina. La Lazio prova a reagire ma sono ancora i lariani a raddoppiare con il solito Nico Paz abile a sfruttare in area un rimpallo e mettere alle spalle dell’incolpevole Provedel. Prima del break Paz fallisce un rigore, calcia forte dal dischetto ma Provedel para intuendo la traiettoria alla sua sinistra. Nel secondo tempo la musica non cambia, il Como continua con il torello a un tocco, Nico Paz sfrutta un geniale colpo di tacco di Baturina e chiude i giochi siglando il 3 a 0.

SCENDE – Juventus

Alla Unipol Domus capitola la Juventus. La formazione di Spalletti cade 1-0 contro il Cagliari, nonostante una partita condotta per lunghi tratti, mentre la squadra di Pisacane porta a casa il risultato con ordine e grande concentrazione. Nel primo tempo il più incisivo tra i bianconeri è Miretti, che crea le occasioni migliori. Nella ripresa sale in cattedra Yildiz, ma Caprile risponde sempre presente. A decidere il match è una giocata di Mazzitelli, che finalizza al meglio con un tiro al volo l’assist di Gaetano. L’assalto finale della Juve produce ma senza riuscire a pareggiare. Solo un legno colpito da Yildiz. La squadra bianconera rimane così ferma a quota 39 punti nella classifica della Serie A.