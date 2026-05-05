Il Vespucci riparte per l’America, il punto del comandante Falica

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Tour Mondiale Amerigo Vespucci Campagna in Nord America 2026

di Askanews - 5 Maggio 2026

Genova, 5 mag. (askanews) – La nave Amerigo Vespucci, “la nave più bella del mondo”, dopo la lunga e importante sosta lavori svolti presso l’Arsenale Marittimo di La Spezia, continua il suo tour mondiale con la Campagna in Nord America 2026 per continuare a portare in giro per il mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli, la cultura e il fascino dell’Italia e degli italiani. Partirà infatti sabato 9 maggio dal porto Antico di Genova – dopo la cerimonia alle 10.30 – per attraversare l’Oceano Atlantico e raggiungere le coste nordamericane tra Stati Uniti e Canada, toccando i principali porti dei due Paesi.

Nel trasferimento da La Spezia a Genova il nuovo Comandante di Nave Amerigo Vespucci, il Capitano di Vascello Nicasio Falica, ha fatto il punto sui lavori svolti sul Vespucci e presentato il “Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026”, che si inserisce nelle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti.

Nel 2021 infatti la marina statunitense ha invitato la Marina Militare a prendere parte alla SAIL250, il raduno globale di grandi velieri e navi militari che, con tappe a Baltimora (SAIL250 Maryland), Boston (SailBoston) e New York City (Sail4th 250), riunirà alcune delle più importanti unità navali del mondo.

La nave Amerigo Vespucci al suo arrivo a New York prenderà parte all’evento culminante dei festeggiamenti “International NavalReview 250”, organizzata dalla US Navy in occasione del 4 luglio 2026, uno dei più rilevanti incontri internazionali di tallships (grandi velieri tradizionali, caratterizzati da alberi alti e da un’ampia velatura e unità militari, ndr). In Canada la nave Amerigo Vespucci prenderà parte, invece, al Rendez-vous naval de Québec, la 7 edizione del prestigioso raduno internazionale di navi che si svolgerà dal 23 al 26 luglio 2026 nel porto di Québec City.

Il “Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026” è un’iniziativa del ministero della Difesa e della Marina Militare ed è prodotta da Difesa Servizi S.p.A., la società in house del ministero della Difesa chevalorizza in chiave duale gli asset del Dicastero.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il ministero della Cultura, il ministero del Turismo, il ministro per lo Sport e i Giovani e il ministro per le Disabilità.

Il tour durerà 156 giorni, durante i quali verranno percorse più di 12.000 miglia nautiche in 107 giorni in mare ed effettuate 13 soste, di cui 8 in porti esteri tra cui Baltimora(24-29 giugno), New York (4-8 luglio), Boston (11-16 luglio), Quebec City (23-27 luglio), Montreal (29 luglio – 3 agosto).

Al suo rientro in Italia la nave Amerigo Vespucci farà sosta a Cagliari (13-16 settembre), a Venezia (29 settembre – 3 ottobre) in occasione della XV edizione del Trans-RegionalSeapower Symposium (T-RSS). L’ultima tappa sarà a Trieste (8-12 ottobre), in occasione della Barcolana, la regata velica più partecipata del mondo con oltre 2000 imbarcazioni che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste. La 58esima edizione si svolgerà domenica 11 ottobre 2026.