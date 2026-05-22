Sport

Il Giro d’Italia 2026 saluta Imperia, Pellizzari: “Obiettivo arrivare in maglia bianca Conad a Roma”

di Redazione - 22 Maggio 2026

Dall’articolo di LaPresse – Imperia ha salutato in un clima di festa la partenza della 12/a tappa del Giro d’Italia che arriva dopo 175 km a Novi Ligure. Tantissime le persone che hanno assiepato l’area del foglio firme posta proprio di fronte al mare, in particolare moltissimi i bambini che hanno acclamato a gran voce i loro beniamini.

Tra i più applauditi il giovane Giulio Pellizzari, che indossa la maglia bianca Conad visto che il titolare, il portoghese Afonso Eulalio porta ancora la maglia rosa di leader della corsa. Per il 22enne marchigiano della Red Bull Bora-Hansgrohe proprio la classifica dei giovani può essere un obiettivo importante da raggiungere, in vista della terza decisiva settimana. “Sì, sicuramente è un obiettivo, l’è sempre stato fin dall’inizio del Giro e ora sono lì in seconda posizione. Penso che sia un obiettivo che si può raggiungere e noi faremo il massimo per raggiungerlo”, ha detto prima della partenza. “Gli ultimi tre giorni non sono stati dei più facili, però speriamo di riprenderci. Ieri è stata una tappa molto dura, quindi oggi e domani speriamo di recuperare un po’, poi sabato inizia un nuovo Giro”, ha aggiunto a proposito del primo tappone alpino con l’arrivo in salita di Pila (versante Gressan).

La partenza di Imperia è stata anche l’occasione per Conad Nord-Ovest di sottolineare la sua presenza sul territorio. “Per noi di Conad Nord-Ovest è molto importante essere presenti nel Giro d’Italia, sponsorizzare la maglia bianca che rappresenta i giovani, il futuro, e poi essere in un territorio così importante per noi vuol dire integrazione, comunità, vuol dire inclusione: è una giornata per la quale siamo molto orgogliosi”, ha sottolineato Alessandro Penco, Direttore rapporto soci Conad Nord Ovest.