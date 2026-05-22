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Eclissi solare totale del 12 agosto 2026: dove vederla, orari e consigli per osservarla in sicurezza

di Francesca Petrosillo - 22 Maggio 2026

Il 12 agosto 2026 il cielo europeo offrirà uno degli eventi astronomici più spettacolari degli ultimi decenni: una rara eclissi solare totale visibile in diverse aree del continente. Il fenomeno mancava dall’Europa dal 2006 e attirerà milioni di appassionati, turisti e curiosi.

Per l’occasione, Agenzia Spaziale Europea ha annunciato iniziative speciali, dirette streaming e attività divulgative per permettere a tutti di seguire l’evento sia dal vivo sia online.

Quando ci sarà l’eclissi solare totale del 2026

L’eclissi totale di Sole avverrà il 12 agosto 2026. In alcune zone il disco solare verrà oscurato completamente dalla Luna, mentre nel resto d’Europa sarà possibile assistere a un’eclissi parziale.

Durante la fase di totalità, la Luna si posizionerà perfettamente tra la Terra e il Sole, bloccando quasi tutta la luce solare. Questo renderà visibile la corona solare, l’atmosfera esterna della nostra stella, normalmente nascosta dalla sua intensa luminosità.

Dove vedere l’eclissi totale solare in Europa

La fascia di totalità attraverserà alcune aree del Nord Atlantico e dell’Europa occidentale. I luoghi migliori per osservare il fenomeno saranno:

Groenlandia

Islanda

Spagna

una piccola parte nord-orientale del Portogallo

La Spagna sarà tra le destinazioni più favorevoli per assistere all’eclissi totale. L’ombra della Luna attraverserà il Paese da ovest verso est, coinvolgendo anche le Isole Baleari.

Per il territorio spagnolo si tratterà della prima eclissi totale visibile dal 1905, un evento storico che sarà seguito da altre due eclissi osservabili entro il 2028.

Le missioni ESA dedicate allo studio del Sole

L’eclissi del 2026 rappresenterà anche un’importante occasione scientifica. L’ESA utilizzerà l’evento per promuovere alcune delle sue missioni dedicate allo studio del Sole e delle relazioni tra attività solare e Terra.

Tra i principali progetti coinvolti ci saranno:

Solar Orbiter

Smile

Proba-3

Diretta streaming dell’eclissi: dove seguirla online

L’ESA trasmetterà l’eclissi in diretta internazionale dall’Observatorio Astrofísico de Javalambre, uno dei centri astronomici più importanti della Spagna situato proprio nella fascia di totalità.

La diretta sarà disponibile in inglese tramite:

Durante la trasmissione, astronomi ed esperti spiegheranno il funzionamento dell’eclissi e l’importanza scientifica del fenomeno.

Come osservare l’eclissi solare in sicurezza

Guardare un’eclissi senza protezioni adeguate può causare gravi danni alla vista. Per osservare il Sole in modo sicuro è fondamentale utilizzare strumenti certificati.

Tra le soluzioni consigliate ci sono:

telescopi dotati di filtro solare specifico;

occhiali per eclissi certificati;

filtri in mylar acquistabili nei negozi di ottica o astronomia;

vetri da saldatore con protezione 13 o 14, adatti solo per osservazioni brevi.

Gli occhialini per eclissi sono realizzati con speciali filtri metallizzati che bloccano i raggi solari nocivi e consentono di osservare il fenomeno senza rischi.

Cosa non usare per vedere l’eclissi

Esistono molti metodi fai-da-te che non garantiscono alcuna protezione per gli occhi. Non bisogna mai utilizzare:

normali occhiali da sole;

vetri affumicati;

CD o floppy disk;

radiografie;

pellicole fotografiche non specifiche.

Per osservare l’eclissi in totale sicurezza è sempre meglio affidarsi a dispositivi certificati e acquistati presso rivenditori specializzati.