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La banconota da 0 euro esiste davvero. Perché tutti la cercano e quanto può valere oggi

Un fenomeno europeo che sembra uno scherzo, ma non lo è

di Gianluca Pascutti - 22 Maggio 2026

La banconota da 0 euro è uno degli oggetti più curiosi e discussi degli ultimi anni. Sembra una provocazione, invece è un souvenir ufficiale, stampato con le stesse tecniche delle vere banconote: carta di cotone, filigrana, ologramma, microstampe, numero seriale e filo di sicurezza. L’unica differenza è il valore, zero. Nata nel 2015 da un’idea dell’imprenditore francese Richard Faille, è diventata rapidamente un cult tra turisti e collezionisti europei.

Perché è considerata “ufficiale” anche se non vale nulla

La Zero Euro Souvenir non è moneta a corso legale; quindi, non può essere usata per pagare. Tuttavia, è prodotta da Oberthur Fiduciaire, una delle stamperie che realizzano anche vere banconote per diversi Paesi europei. Questo dettaglio le conferisce un’aura di autenticità che ha contribuito al suo successo. Ogni emissione è autorizzata come souvenir turistico, non come valuta, ma la qualità di stampa è identica a quella delle banconote reali.

Dove si trova e perché è diventata un oggetto da collezione

La banconota da 0 euro si acquista in musei, siti archeologici, attrazioni turistiche e negozi di souvenir. In molti Paesi sono comparsi anche distributori automatici dedicati. Ogni edizione raffigura monumenti, città, personaggi storici o simboli culturali, trasformando la banconota in una piccola cartolina premium. La tiratura limitata di molte serie ha alimentato un mercato collezionistico vivace e in continua crescita.

Quanto costa e quanto può valere davvero

Il prezzo di vendita è generalmente compreso tra 2 e 5 euro, ma il valore collezionistico può salire rapidamente. Le edizioni più ricercate, soprattutto quelle con tirature ridotte o legate a eventi speciali, possono raggiungere decine o centinaia di euro sul mercato secondario. La combinazione di rarità, qualità di stampa e forte impatto visivo ha trasformato questo oggetto in un piccolo investimento per appassionati e collezionisti.

Un simbolo perfetto dell’Europa turistica contemporanea

La banconota da 0 euro è diventata un’icona pop, unisce design, identità culturale e ironia, mantenendo allo stesso tempo una qualità tecnica sorprendente. È un souvenir che racconta l’Europa in modo leggero ma preciso, e che continua a conquistare nuovi collezionisti grazie alla sua estetica e alla sua storia unica.