Esteri

Caso Epstein: la polizia indaga a fondo su Andrea

L'ex principe avrebbe inoltre passato, quando era inviato commerciale britannico, informazioni riservate a Jeffrey Epstein

di Ernesto Ferrante - 22 Maggio 2026

La polizia che indaga sull’ex principe Andrea ha chiesto di essere contattata da testimoni o da chiunque abbia informazioni su presunti abusi sessuali, corruzione, frode o divulgazione di informazioni riservate riguardanti il fratello di re Carlo III. Allo stesso tempo, la polizia della Thames Valley ha promesso di indagare rigorosamente sulle accuse a suo carico. Secondo quanto emerso dai documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia statunitense, l’ex principe avrebbe inoltre passato, quando era inviato commerciale britannico, informazioni riservate al finanziere suicida Jeffrey Epstein. Andrea ha negato ogni addebito.

Le precisazioni della polizia

La polizia ha dichiarato che sta esaminando “una serie di aspetti di presunta cattiva condotta” in seguito alla pubblicazione da parte del dipartimento di Giustizia americano di documenti relativi al finanziere pedofilo Epstein, e di aver parlato con “numerosi” testimoni. Una donna sarebbe stata portata in un indirizzo a Windsor nel 2010 “a scopo sessuale”. Gli inquirenti hanno contattato i legali della donna e hanno affermato che il caso sarà “preso sul serio e trattato con cura”, qualora lei decidesse di farsi avanti.

Le dichiarazini di Oliver Wright

Il vice capo della polizia di Thames Valley, Oliver Wright, ha fatto sapere che l’indagine sarà “complessa” poiché gli investigatori stanno esaminando una “notevole quantità di informazioni”. “Ci impegniamo a condurre un’indagine approfondita su tutte le piste ragionevoli, ovunque esse conducano”, ha aggiunto Wright.