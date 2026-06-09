In anteprima il video “Una Storia” del rapper torinese 1 44 9 8

Askanews Video

Con mood sognante racconta una storia romantica dal futuro incerto

di Askanews - 9 Giugno 2026

Milano, 10 giu. (askanews) – In anteprima il video “Una Storia” (Dumba Dischi), nuovo singolo del rapper torinese 1 44 9 8 prodotto da Dave_Zeta fuori su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 12 giugno, estratto dall’album “Cercando il mio posto” in uscita il 26 giugno e anticipato da un’edizione limitata in vinile. “Una Storia” è un pezzo eccezionale per 1 44 9 8, non particolarmente avvezzo al romanticismo, che qui racconta con un mood sognante di una storia romantica, nata per caso e dal futuro incerto. Non tutte le storie vengono per nuocere e 1 44 9 8 ne racconta una: non si può sapere cosa ne sarà, ma può sapere che è una storia in cui sta bene e che vuole provare a vivere.

Il rapper approccia alla produzione di Dave_Zeta capendo subito che la via d’uscita non sarebbe arrivata dal rewatch del film “Il Tempo Delle Mele” (nome originale della produzione) o di altre pellicole del genere.

“Ne esce un pezzo delicato, che racconta l’evoluzione di una conoscenza diventata storia, e poi cresciuta in qualcosa di più tra i cambi casa, le lontananze, i progetti e le incomprensioni. Una Storia non è il brano romantico che dice come stiamo bene insieme, o quanto siamo innamorati, quanto piuttosto che qualcosa è nato tra due persone, e che starà a queste due decidere come e quanto provare ad alimentare questo viaggio, finché per loro ne varrà la pena”. – dice il rapper 1 44 9 8.

Nel video, in spiaggia, un bambino su un gonfiabile viene spinto in acqua da un genitore, ignaro delle storie che lo attendono. I protagonisti sono Lorenzo (1 44 9 8) e Francesca. Si alternano momenti felici e paesaggi estivi luminosi, mentre nei ritornelli l’atmosfera si fa più sospesa, accompagnando il tramonto e lasciando aperta una domanda sul futuro: “Cosa ci sarà l’indomani? Gli stessi sorrisi spensierati di oggi?”. Solo il tempo potrà dirlo.