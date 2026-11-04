Cronaca

In bilico un’ora sul ponte, salvato dai carabinieri

Il fatto in provincia di Grosseto. La lunga mediazione dei militari per convincere l'uomo a non lanciarsi

di Giorgio Brescia - 4 Novembre 2026

Un intervento congiunto delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza ha portato alla messa in sicurezza di un uomo che ieri sera, intorno alle 20:30, minacciava di lanciarsi nel vuoto a Istia d’Ombrone.

In bilico sul ponte per un’ora

A far scattare le operazioni è stata la segnalazione di un’automobilista in transito lungo la strada con i propri figli minori. Notata la persona in situazione di pericolo, ha fermato il veicolo e ha inoltrato la chiamata al numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono giunte le pattuglie dei militari di Grosseto e della Stazione di Alberese. I primi hanno avviato un dialogo con l’uomo, prendendo tempo in attesa dei rinforzi coordinati dalla centrale operativa.

Poco dopo l’area è stata delimitata con l’arrivo dei Vigili del Fuoco, dei sanitari del 118 e del negoziatore dell’Arma.

Il confronto verbale si è protratto per circa sessanta minuti. Attraverso la mediazione sul posto, i soccorritori sono riusciti a convincere l’uomo a desistere dal suo proposito. Una volta messo in sicurezza, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto per gli accertamenti medici.