Attualità

Nicolas Cage “senzatetto” di lusso in un albergo

Il vezzo della star nel racconto della catastrofe naturale che gli ha distrutto la casa

di Elizabeth Costello - 4 Novembre 2026

Sembra il punto di partenza per una delle sue solite commedie surreali, eppure per Nicolas Cage è pura realtà. Il divo premio Oscar, 62 anni, si è dichiarato recentemente “un po’ senzatetto” durante un intervento al Los Angeles Comic Con. Il motivo? Una spaventosa voragine di 9 metri per 18, profonda oltre 7 metri, che si è aperta improvvisamente davanti alla sua villa da 10,5 milioni di dollari sulla spiaggia di Malibu.

Nicolas Cage “senzatetto”

Il disastro geologico, durante lo scorso settembre. La causa, le violente mareggiate legate all’uragano Marie e all’effetto El Niño che hanno sbriciolato il vialetto d’accesso e fatto crollare il patio.

Risultato? Evacuazione d’emergenza e l’attore costretto a un temporaneo esilio tra gli hotel di lusso della California.

La situazione ha perfino scompaginato i suoi piani per Halloween. Nick ha raccontato con ironia di aver dovuto rinunciare ad Halloween. Per lui niente classico “dolcetto o scherzetto” casalingo con la figlioletta August, 4 anni, avuta dalla quinta moglie Riko Shibata. In cambio, una passeggiata a Santa Monica e una maratona di film horror in stanza d’albergo.

Un esilio “dorato” in albergo

Niente paura per il patrimonio del divo, però. Famoso in passato per gli acquisti più stravaganti – dalle teste di dinosauro alle dimore stregate – vive una condizione di “homeless” decisamente dorata.

Gode di suite stellate, di un attico a New York da 6,5 milioni di dollari di fronte a Central Park e della residenza a Las Vegas. E, per un vezzo, ha trasformato una catastrofe naturale in un irresistibile show di gossip.