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Rientro imminente nello spazio: il telescopio Swift torna sulla Terra

Decadimento orbitale accelerato dall'attività solare per il celebre osservatorio di astrofisica delle alte energie, giunto al termine di oltre due decenni di scoperte sui lampi gamma

di Gianluca Pascutti - 4 Novembre 2026

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per la fine di una delle missioni astronomiche più celebri degli ultimi decenni. Nelle prossime ore è previsto il rientro incontrollato del telescopio spaziale Swift, un osservatorio orbitale che ha dedicato oltre 22 anni allo studio dei misteri più remoti dell’universo. La struttura scientifica, celebre per le sue ricerche pionieristiche sui lampi gamma e sui buchi neri, conclude così il suo ciclo vitale a causa del progressivo degrado orbitale accelerato dai cicli solari recenti.

Tempistiche e finestra temporale dell’impatto

Le analisi tecniche indicano che il rientro atmosferico avverrà nel corso della giornata odierna, con una finestra temporale stimata dagli esperti che copre un intervallo di diverse ore. L’accelerazione della discesa è stata determinata dall’aumento dell’attività solare, fenomeno che incrementa la densità degli strati alti dell’atmosfera accentuando l’attrito sui satelliti. Nonostante la precisione dei modelli orbitali, la traiettoria definitiva potrà essere confermata esclusivamente a ridosso dell’effettivo passaggio negli strati densi.

Zone a rischio e sicurezza per la popolazione

Dal punto di vista geografico, la fascia potenzialmente interessata dall’evento è delimitata dall’inclinazione orbitale originaria del satellite. Questo significa che l’area a rischio riguarda esclusivamente una porzione compresa tra le latitudini tropicali, escludendo totalmente il territorio italiano e l’intera Europa.

Gli scienziati confermano che la probabilità di danni a persone o infrastrutture sulla superficie terrestre rimane estremamente bassa. La maggior parte della struttura, pesante circa 1400 kg, è destinata a disintegrarsi completamente durante l’impatto termico con l’atmosfera. Soltanto componenti metalliche di dimensioni ridotte e altamente resistenti al calore potrebbero eventualmente sopravvivere al processo di ablazione e raggiungere il suolo.

L’eredità scientifica del telescopio Swift

La dismissione del satellite chiude un capitolo straordinario per l’astrofisica moderna. Lanciato nel 2004, lo strumento ha permesso alla comunità scientifica di individuare e analizzare migliaia di esplosioni cosmiche, fornendo dati cruciali sull’evoluzione stellare e sulla nascita dei buchi neri.

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