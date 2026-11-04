Economia

Il voto Midterm fa rifiatare le Borse: Milano corre

Europa in gran spolvero è iniziato il rally: la sconfitta di Trump rilancia l'azionariato

di Giovanni Vasso - 4 Novembre 2026

Il voto Midterm Usa fa bene alle Borse europee che iniziano la ripresa e Milano è in testa a tutte, subito dietro a Madrid. A Piazza Affari le contrattazioni salgono già dell’1,2 per cento mentre ovunque, nel resto del Vecchio Continente, a farla da padrone è il segno più. Sale Francoforte, dello 0,36%. Meglio fa il Cac40 a Parigi (+0,45%) mentre a Londra lo sprint è iniziato ma non ha ancora ingranato del tutto. La Borsa inglese, infatti, sale, per ora, di circa lo 0,2%. L’unica piazza che riesce a far meglio di Milano, in Europa, è Madrid dove le contrattazioni, pronti via, son salite dell’1,53%. L’euro si rafforza sul dollaro a 1,12.

Midterm Usa, le Borse europee in rialzo

C’è pure da chiedersi quali siano le ragioni alla base del rialzo delle borse europee dopo il voto Midterm che ha visto Trump letteralmente travolto dallo tsunami blu? Forse no, basta vedere a Milano quale sia l’andamento dei titoli per averne un quadro fedelissimo. I bancari tornano a salire (sugli scudi Finecobank che segna +3,2%, Bper +2,9%, UniCredit +2,9% e Intesa Sanpaolo) mentre scendono, oltre a Ferrari (-2,7%) i titoli delle società della Difesa: Avio (-2,8%), Ferrari (-2,7%), Leonardo (-2,4%), Fincantieri (-2,2%).

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