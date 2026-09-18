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Inaugurato il nuovo Centro Trapianti al Policlinico San Martino a Genova con il sostegno di Intesa Sanpaolo

di Italpress - 18 Settembre 2026

GENOVA (ITALPRESS) – Inaugurato il nuovo Centro Trapianti al secondo piano del padiglione 6 del Policlinico San Martino, donato interamente da AIL Genova, Savona e Imperia, Associazione Italiana contro le Leucemie, anche grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo.

“Il Nuovo Centro Trapianti che inauguriamo oggi è molto più di una struttura sanitaria: è un investimento nella qualità della vita delle persone, nel diritto alla cura e nella capacità di una comunità di prendersi cura dei suoi membri più fragili – ha detto Paolo Bonassi Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo -. Per Intesa Sanpaolo sostenere questo progetto insieme ad AIL significa dare concretezza alla nostra visione di impatto sociale, che mette al centro le persone e i territori. Crediamo che una comunità più inclusiva, più attenta ai bisogni e più vicina a chi vive momenti di difficoltà sia anche una comunità più forte e capace di costruire futuro. La collaborazione tra istituzioni, sanità, terzo settore e imprese è la strada per generare valore duraturo e nuove opportunità di benessere per tutti”.

-Foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo-

(ITALPRESS).