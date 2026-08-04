Italpress Notizie Agroalimentare

Innovazione in agricoltura, la Regione Liguria aumenta di un milione le risorse del bando SRG01

di Italpress - 4 Agosto 2026

GENOVA (ITALPRESS) – La Regione Liguria incrementa di 1 milione di euro la dotazione finanziaria del bando SRG01 – Sostegno ai Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI Agri), nell’ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027. Grazie al nuovo stanziamento, la dotazione complessiva del bando sale a 3.166.967,28 euro, consentendo di finanziare tutte le 24 domande risultate ammissibili. “La Liguria continua a investire nell’innovazione del comparto agricolo, sostenendo le imprese che scelgono di crescere attraverso ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana -. L’incremento delle risorse ci permette di finanziare tutte le progettualità ammissibili, comprese quelle che inizialmente non avevano trovato copertura economica. È un segnale concreto della volontà della Regione di accompagnare il settore verso modelli produttivi sempre più competitivi, sostenibili e capaci di affrontare le sfide del futuro”.

I progetti finanziati coinvolgono imprese agricole, enti di ricerca e Università con l’obiettivo di favorire il trasferimento delle conoscenze scientifiche al sistema produttivo attraverso attività sperimentali e azioni pilota. Gli interventi riguardano ambiti strategici per l’agricoltura ligure, dalla floricoltura alle piante aromatiche, dall’olivicoltura alla viticoltura, fino alla zootecnia e all’economia circolare. Tra le iniziative previste figurano l’impiego dei droni per la difesa fitosanitaria di vigneti e oliveti, l’utilizzo di biostimolanti per migliorare le produzioni, nuove strategie contro le emergenze fitosanitarie, sistemi innovativi per la prevenzione degli attacchi dei predatori negli allevamenti, tecniche per aumentare la resilienza delle produzioni foraggere, lo sviluppo di nuove varietà floricole e di piante aromatiche, sistemi di illuminazione a LED e irrigazione intelligente, substrati innovativi per ridurre l’impiego della torba e modelli di economia circolare per la valorizzazione dei sottoprodotti agricoli.

“L’innovazione è uno strumento indispensabile per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e dalla sostenibilità ambientale, ma anche per rafforzare la competitività delle nostre aziende agricole – conclude Piana -. Questi progetti porteranno benefici a imprese e territori, favorendo la diffusione di tecnologie avanzate, un utilizzo più efficiente delle risorse e una maggiore sostenibilità delle produzioni. Continuiamo a mettere a disposizione strumenti efficaci per sostenere un comparto che rappresenta un patrimonio economico, ambientale e identitario della Liguria”.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).