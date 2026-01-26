Sport

Insigne, non solo Lazio: ora spunterebbe il Napoli

Le voci che si rincorrono e infiammano l'ultimo scontro di mercato

di Pietro Pertosa - 26 Gennaio 2026

Nella trattativa tra la Lazio e Lorenzo Insigne si inserisce il Napoli. E potrebbe essere (davvero) un problema per Maurizio Sarri. Stando ai rumors che si stanno rincorrendo nelle ultime ore, il club azzurro si sarebbe inserito di prepotenza nell’affare per riportare l’attaccante in Italia. Per Insigne le sirene di Partenope sarebbero davvero difficili da ignorare. Per la Lazio, che sul calciatore ci stava investendo una parte importante del suo mercato invernale, potrebbe essere uno smacco.

Insigne tra Lazio e Napoli

La brutta sconfitta di Torino contro la Juventus (e soprattutto contro l’ex col dente avvelenato Luciano Spalletti) avrebbe indotto, come dicono da Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio de Laurentiis a tornare fin da subito sul mercato. Neres si è operato, Lucca e Lang sono stati bocciati senz’appello e dirottati altrove. Giovane è arrivato ma ci vorrà un po’ di tempo perché entri negli ingranaggi azzurri. Insigne potrebbe rappresentare l’usato sicuro in grado di mettere una toppa ai problemi di una squadra col fiato corto e la panchina ancora più corta.

Si torna sempre dove si è stati bene?

Ma su Insigne, da tempo, c’è la Lazio e il Napoli deve fare presto (e bene) per battere la concorrenza biancoceleste. Certo, a Formello sta per arrivare Daniel Maldini. Ma non si tratta di nome capace di scaldare i cuori dei tifosi laziali. Pronti a contestare, una volta ancora, l’operato di Claudio Lotito e dei suoi dirigenti. Il clima, alla Lazio, è tesissimo. E il flop sul mercato potrebbe dare un (altro) colpo a un ambiente che vive settimane di passione e contrapposizione. Ma per Insigne c’è pure Napoli, dove ha passato anni importanti. E chissà se vincerà il richiamo della nostalgia.