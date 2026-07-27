Merz: “Com’è stato possibile non impedire l’attentato a Berlino?”

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"L’autore era sottoposto a sorveglianza costante"

di Askanews - 27 Luglio 2026

Roma, 27 lug. (askanews) – “Devo dire che, ancora oggi, non riesco a capire – anche se forse ci sono ragioni che non conosco ancora – come un uomo che era sottoposto a sorveglianza costante abbia potuto avvicinarsi all’evento del Christopher Street Day senza essere notato”, ha osservato oggi in conferenza stampa il cancelliere tedesco Friedrich Merz, commentando l’attentato terroristico avvenuto sabato sera a Berlino.

“La mia domanda è: questo avrebbe potuto essere evitato? Non è una domanda retorica; è una questione seria”, ha osservato Merz, aggiungendo che “se l’attuale quadro giuridico non è sufficiente a prevenire una situazione del genere, allora dobbiamo prendere in considerazione una modifica della legge”.

“Semplicemente non riesco a capire come io possa localizzare il mio telefono cellulare in qualsiasi parte del mondo – posso persino vedere dove si trova il mio iPad – mentre le nostre autorità di sicurezza, a quanto pare, non sono in grado, o non dispongono delle capacità tecniche, per determinare in qualsiasi momento dove si trovino individui pericolosi di questo tipo”, ha affermato Merz.

“Si poteva evitare?”, si è domandato ancora Merz, per poi affermare: “E se le basi giuridiche … non sono sufficienti, allora dobbiamo parlare di disposizioni legislative che lo rendano possibile”