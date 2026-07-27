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Lutto per Luciano Spalletti: è scomparsa la madre

Domani i funerali della signora Ilva, il cordoglio della Juventus

di Maria Graziosi - 27 Luglio 2026

Luciano Spalletti a lutto: è scomparsa l’amata madre Ilva. L’annuncio pubblico è arrivato da un messaggio di cordoglio pubblicato proprio dalla Juventus che ha voluto esprimere il suo cordoglio in una nota. A Spalletti sono arrivati, inoltre, attestati di vicinanza e condoglianze anche da altri club che ha allenato, come l’Inter e il Napoli. La notizia, rapidamente diffusasi in rete, ha stretto i tifosi di calcio in un abbraccio virtuale all’allenatore toscano.

Spalletti a lutto: addio alla madre

Il messaggio della Juve per la grave perdita della madre di Spalletti. “La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva”. La vicinanza del Napoli: “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva”. E quella dell’Inter. “Il presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio cordoglio e si stringono a Luciano Spalletti e alla famiglia per la scomparsa della mamma Ilva”.

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Domani i funerali

I funerali della madre di Luciano Spalletti, la signora Ilva che aveva 93 anni, si terranno nella giornata di domani alle ore 16.00 alla Chiesa di Santa Maria a Ripa a Empoli, in provincia di Firenze.