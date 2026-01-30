Attualità

Ischia: sequestrata discarica abusiva rifiuti

L'area veniva utilizzata per lo stoccaggio di materiali da risulta proveniente da demolizione

di Redazione - 30 Gennaio 2026

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato una discarica abusiva sull’isola di Ischia. Un imprenditore è stato denunciato. I Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato un’area abusiva di 300 metri quadrati contenente 860 metri cubi di materiale di demolizione e 2 automezzi, oltre a denunciare il responsabile, proprietario del sito e legale rappresentante di un’impresa edile.

L’attività di controllo della Guardia di finanza di Napoli

In particolare, i finanzieri della Compagnia Ischia, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato, a Forio, una vasta superficie dove i 2 automezzi, intestati all’impresa, stavano scaricando materiale edile. Nel corso dell’intervento è emerso come l’intera area venisse utilizzata per lo stoccaggio di materiali da risulta proveniente da demolizione, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, sversati su un terreno vegetale a rischio di contaminazione. La discarica abusiva è stata sequestrata. Uno dei conducenti degli automezzi, impiegati nello scarico dei materiali, è risultato privo di regolare contratto di lavoro con l’impresa.

Denunciato il responsabile della ditta che sversava nella discarica

All’esito dell’attività, il responsabile, sprovvisto di autorizzazioni per la raccolta e il deposito dei rifiuti e di formulari attestanti il trasporto degli stessi, è stato deferito per illecita gestione di rifiuti e per violazione del vincolo paesaggistico vigente.